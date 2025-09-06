Sunkią traumą patyręs „Thunder“ naujokas praleis visą sezoną

Klubas paskelbė, kad sunkią traumą patyrė komandos naujokas Thomasas Sorberis – jam trūko kryžminiai kelio raiščiai, dėl reabilitacijos jis praleis visą sezoną ir debiutuos tik 2026-ųjų rudenį.
„Thunder“ aukštaūgį šių metų naujokų biržoje pakvietė 15-uoju šaukimu.
19 metų 208 cm ūgio amerikietis praėjusį sezoną praleido Džordžtauno universiteto „Hoyas“ ekipoje ir Nacionalinėje koledžų atletų asociacijoje (NCAA) per 31 minutę rinko 14,5 taško, 8,5 atkovoto ir 1,5 perimto kamuolio, 2,4 rezultatyvaus perdavimo bei 2 blokus.
Jis tapo pirmuoju žaidėju „Hoyas“ istorijoje, kuris į NBA pakviestas jau po pirmųjų studijų metų.
Kita trauma Th.Sorberį stabdė ir anksčiau – dėl kojos piršto problemų jis nežaidė NBA Vasaros lygoje.
Sunkios naujokų traumos jau tampa nemalonia Oklahomos ekipos tradicija. Dėl trūkusių kryžminių kelio raiščių traumos visą sezoną praleido ir pernykštėje biržoje pakviestas Nikola Topičius, 2022-aisiais metams atidėti teko Cheto Holmgreno debiutą.
NBA čempionais tapę „Thunder“ titulo gynimą pradės spalio 22-osios namų maču prieš Hjustono „Rockets“.
