Antruoju šaukimu pakviestam gynėjui prireikė operacijos

Gynėjui įtrūko kairiojo nykščio raiščiai, jam prireikė operacijos, tačiau tikimasi, kad į rikiuotę jis spės grįžti iki sezono starto spalio 22-ąją.
San Antonio Spurs No. 2 pick Dylan Harper underwent surgery Friday to repair a partially torn ligament in his left thumb that he suffered in a workout Wednesday, and the hope is Harper will be ready for the season opener Oct. 22 in Dallas, sources tell ESPN.— Shams Charania (@ShamsCharania) September 5, 2025
19 metų 198 cm ūgio D.Harperis šių metų naujokų biržoje buvo pakviestas antruoju šaukimu.
Rutgerso universitete vienerius metus praleidęs gynėjas per 33 minutes rinko 19,4 taško (33 procentai tritaškių), 4,6 atkovoto kamuolio ir 4 rezultatyvius perdavimus.
NBA Vasaros lygoje jis sužaidė tik du mačus, kur po 16 taškų sumetė į Dalaso „Mavericks“ ir Jutos „Jazz“ krepšį.
„Spurs“ sezoną pasitinka išaugusiais lūkesčiais – Teksaso klubas praėjusį sezoną baigė be Victoro Wembanyamos ir Vakarų konferencijoje liko vos tryliktas, bet su sveiku prancūzu ir sutvirtinta sudėtimi gali taikytis į įkrintamąsias.
