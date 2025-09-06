Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Antruoju šaukimu pakviestam gynėjui prireikė operacijos

2025-09-06 09:10 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-06 09:10

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) debiutuoti besirengiantį Dylaną Harperį pristabdė trauma.

D.Harperis patyrė traumą (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) debiutuoti besirengiantį Dylaną Harperį pristabdė trauma.

0

Gynėjui įtrūko kairiojo nykščio raiščiai, jam prireikė operacijos, tačiau tikimasi, kad į rikiuotę jis spės grįžti iki sezono starto spalio 22-ąją.

19 metų 198 cm ūgio D.Harperis šių metų naujokų biržoje buvo pakviestas antruoju šaukimu.

Rutgerso universitete vienerius metus praleidęs gynėjas per 33 minutes rinko 19,4 taško (33 procentai tritaškių), 4,6 atkovoto kamuolio ir 4 rezultatyvius perdavimus.

NBA Vasaros lygoje jis sužaidė tik du mačus, kur po 16 taškų sumetė į Dalaso „Mavericks“ ir Jutos „Jazz“ krepšį.

„Spurs“ sezoną pasitinka išaugusiais lūkesčiais – Teksaso klubas praėjusį sezoną baigė be Victoro Wembanyamos ir Vakarų konferencijoje liko vos tryliktas, bet su sveiku prancūzu ir sutvirtinta sudėtimi gali taikytis į įkrintamąsias.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

