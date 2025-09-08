Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Į Lietuvą atvyksta Lenkijos prezidentas Nawrockis

2025-09-08 06:12 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 06:12

Pirmadienį Vilniuje susitinka Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Lenkijos vadovas Karolis Nawrockis.

Karolis Nawrockis (nuotr. SCANPIX)

Pirmadienį Vilniuje susitinka Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Lenkijos vadovas Karolis Nawrockis.

REKLAMA
0

Dvišaliame susitikime Lietuvos ir Lenkijos vadovai aptars saugumo ir gynybos, bendradarbiavimo bei paramos Ukrainai klausimus.

Neformaliame prezidentų susitikime dalyvaus ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė. Šią informaciją Eltai patvirtino I. Ruginienės patarėjas Ignas Dobrovolskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiek vėliau, po susitikimo, G. Nausėda ir K. Nawrockis taip pat apsilankys Aušros Vartų koplyčioje.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad pagrindinės opozicinės socialiai konservatyvios Teisės ir teisingumo partijos (PiS) sąjungininku laikomas nacionalistinių pažiūrų istorikas K. Nawrockis birželio 1 dieną antrajame rinkimų ture nugalėjo Donaldo Tusko sąjungininką, centristinių pažiūrų Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį. 

Pastarasis tąkart surinko 49 proc., o K. Nawrockis – 51 proc. balsavime dalyvavusių rinkėjų balsų.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Nausėda lankysis Danijoje (3)
Valstybės apdovanojimų įteikimo ceremonija Prezidentūroje
Nausėdos raginimas „Norinčiųjų koalicijai“: reikia eiti į kitą lygį, ne vien keistis nuomonėmis (5)
Karolis Nawrockis (nuotr. SCANPIX)
Nausėda: Nawrockis į Vilnių atvyks rugsėjo 8 d. (2)
Gitanas Nausėda (nuotr. Roberto Riabovo)
Prezidentas susitikime su Lenkijos vadovu: regiono saugumas – bendras mūsų įsipareigojimas (4)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų