Visas dėmesys – saugumui: Vokietija ruošiasi galimam karui su Rusija

Viskas dėl didėjančios įtampos
Šie planai priimti atsižvelgiant į didėjančias geopolitines įtampas, ekstremizmo grėsmę ir vadinamąsias hibridines atakas, kurios gali apimti, pavyzdžiui, atakas prieš elektros tinklą ir dezinformacijos kampanijas.
Civilinės saugos paktas numato naujas slėptuves ir apie 1 500 transporto priemonių gaisrinei apsaugai, greitosios pagalbos paslaugoms, mobiliems valdymo centrams ir sunkiajai technikai, taip pat sirenas, skirtas įspėti visuomenę, skaitmenines įspėjimo sistemas mobiliesiems telefonams, teigiama pranešime.
Bus rengiamos pratybos
Remiantis „Bild“ pranešimu, iniciatyva taip pat numato karinių pajėgų, gelbėjimo tarnybų, Federalinės techninės pagalbos agentūros ir pagalbos organizacijų katastrofų pratybas.
Po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą 2022 m. Vokietijos vyriausybė ėmėsi veiksmų, siekdama atnaujinti savo slėptuvių sistemą. Vokietija turi 579 slėptuves, kuriuose gali tilpti apie 480 tūkst. žmonių, tačiau daugelis jų nenaudojamos nuo Šaltojo karo laikų.
