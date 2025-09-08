Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Visas dėmesys – saugumui: Vokietija ruošiasi galimam karui su Rusija

2025-09-08 13:53 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-08 13:53

Vokietijos vyriausybė, panašu, pradėjo rimtai ruoštis galimiems geopolitiniams konfliktams. Berlynas paskelbė, kad iki 2029 m. nori investuoti 10 mlrd. eurų į civilinę saugą ir nelaimių valdymą, sekmadienį paskelbtame interviu laikraščiui „Bild“ sakė vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas, rašo „Reuters“.

Vokietijos kariai (nuotr. SCANPIX)
20

Vokietijos vyriausybė, panašu, pradėjo rimtai ruoštis galimiems geopolitiniams konfliktams. Berlynas paskelbė, kad iki 2029 m. nori investuoti 10 mlrd. eurų į civilinę saugą ir nelaimių valdymą, sekmadienį paskelbtame interviu laikraščiui „Bild" sakė vidaus reikalų ministras Alexanderis Dobrindtas, rašo „Reuters".

1

Viskas dėl didėjančios įtampos

Šie planai priimti atsižvelgiant į didėjančias geopolitines įtampas, ekstremizmo grėsmę ir vadinamąsias hibridines atakas, kurios gali apimti, pavyzdžiui, atakas prieš elektros tinklą ir dezinformacijos kampanijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Civilinės saugos paktas numato naujas slėptuves ir apie 1 500 transporto priemonių gaisrinei apsaugai, greitosios pagalbos paslaugoms, mobiliems valdymo centrams ir sunkiajai technikai, taip pat sirenas, skirtas įspėti visuomenę, skaitmenines įspėjimo sistemas mobiliesiems telefonams, teigiama pranešime.

Bus rengiamos pratybos

Remiantis „Bild“ pranešimu, iniciatyva taip pat numato karinių pajėgų, gelbėjimo tarnybų, Federalinės techninės pagalbos agentūros ir pagalbos organizacijų katastrofų pratybas.

Po Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą 2022 m. Vokietijos vyriausybė ėmėsi veiksmų, siekdama atnaujinti savo slėptuvių sistemą. Vokietija turi 579 slėptuves, kuriuose gali tilpti apie 480 tūkst. žmonių, tačiau daugelis jų nenaudojamos nuo Šaltojo karo laikų.

