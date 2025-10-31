Hegsethas: branduolinių ginklų bandymų atnaujinmas – atsakingas žingsnis

„Turime turėti patikimą branduolinio atgrasymo priemonę. Tai yra mūsų atgrasymo pagrindas, – pareiškė P. Hegsethas. – Supratimas ir bandymų atnaujinimas yra gana atsakingas, labai atsakingas būdas tai pasiekti.“
Ketvirtadienį JAV prezidentas pareiškė įsakęs JAV pradėti branduolinių ginklų bandymus, taip esą reaguojant į kitų valstybių veiksmus.
Lieka neaišku, ar D. Trumpas turėjo omenyje branduolinius bandymus, kuriuos Jungtinės Valstijos vėliausią kartą atliko 1992 metais, ar ginklų, galinčių nešti branduolines galvutes, testavimus.
Vėliau kalbėjęs JAV viceprezidentas taip pat neatskleidė, kokius bandymus D. Trumpas turėjo omenyje.
