TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Hegsethas: branduolinių ginklų bandymų atnaujinmas – atsakingas žingsnis

2025-10-31 13:08 / šaltinis: BNS
2025-10-31 13:08

Pentagono vadovas Pete'as Hegsethas penktadienį pareiškė, kad JAV prezidento Donaldo Trumpo prašymas pradėti branduolinių ginklų bandymus buvo atsakingas žingsnis.

P. Hegsethas (nuotr. SCANPIX)

„Turime turėti patikimą branduolinio atgrasymo priemonę. Tai yra mūsų atgrasymo pagrindas, – pareiškė P. Hegsethas. – Supratimas ir bandymų atnaujinimas yra gana atsakingas, labai atsakingas būdas tai pasiekti."

„Turime turėti patikimą branduolinio atgrasymo priemonę. Tai yra mūsų atgrasymo pagrindas, – pareiškė P. Hegsethas. – Supratimas ir bandymų atnaujinimas yra gana atsakingas, labai atsakingas būdas tai pasiekti.“

Ketvirtadienį JAV prezidentas pareiškė įsakęs JAV pradėti branduolinių ginklų bandymus, taip esą reaguojant į kitų valstybių veiksmus. 

Lieka neaišku, ar D. Trumpas turėjo omenyje branduolinius bandymus, kuriuos Jungtinės Valstijos vėliausią kartą atliko 1992 metais, ar ginklų, galinčių nešti branduolines galvutes, testavimus. 

Vėliau kalbėjęs JAV viceprezidentas taip pat neatskleidė, kokius bandymus D. Trumpas turėjo omenyje.

