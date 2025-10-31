Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Kitas sportas

Panevėžys ruošiasi Europos beisbolo-5 čempionatui: Lietuvos rinktinė sieks aukščiausių rezultatų

2025-10-31 13:01 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 13:01

Jau lapkričio 3-8 dienomis Panevėžys taps Europos beisbolo-5 sostine. Mieste vyks „EuroBaseball5 2025“ Europos čempionatas, kuriame dalyvaus šešiolika stipriausių žemyno komandų. Turnyre bus kovojama ne tik dėl Europos čempionų titulo, bet ir dėl kelialapio į pasaulio čempionatą.

Lietuvos beisbolo-5 rinktinė | Organizatorių nuotr.

Jau lapkričio 3-8 dienomis Panevėžys taps Europos beisbolo-5 sostine. Mieste vyks „EuroBaseball5 2025“ Europos čempionatas, kuriame dalyvaus šešiolika stipriausių žemyno komandų. Turnyre bus kovojama ne tik dėl Europos čempionų titulo, bet ir dėl kelialapio į pasaulio čempionatą.

0

Panevėžyje susirungs šių šalių nacionalinės rinktinės: Lietuva, Prancūzija, Ispanija, Turkija, Nyderlandai, Belgija, Rumunija, Italija, Danija, Bulgarija, Kroatija, Lenkija, Moldova, Estija, Izraelis ir Ukraina.

Oficialus čempionato atidarymas vyks lapkričio 4 dieną 13:30 val. Po atidarymo ceremonijos žiūrovų lauks pirmosios oficialios Lietuvos rungtynės, kuriose Lietuvos rinktinė susikaus su Rumunijos komanda. Tai bus išskirtinė proga Lietuvos sirgaliams išvysti nacionalinę komandą kovojančią savo aikštėje.

Praėjusiais metais Lietuvos beisbolo-5 rinktinė dalyvavo pasaulio čempionate Honkonge, kuriame užėmė aštuntą vietą. Tai buvo reikšmingas pasiekimas, parodęs, kad Lietuvos komanda sparčiai žengia į priekį šioje jaunoje ir dinamiškoje sporto šakoje.

Pasak Lietuvos rinktinės žaidėjos Nomedos Neverauskaitės, šių metų komanda gerokai atsinaujinusi ir į čempionatą žengia su nauja energija bei ambicijomis.

„Šiemet turime pusę visiškai naujos komandos, žaidėjai atrinkti iš jaunimo rinktinės. Turėjome labai stiprų kontrolinį turnyrą, kurį surengėme patys. Pavyko apginti čempionų titulą ir nugalėti pajėgią Prancūzijos komandą, kuri taip pat varžysis Panevėžyje. Šiemet Europos čempionate dalyvaus ir Turkijos rinktinė - prieš juos dar neteko žaisti, tačiau jie, be abejo, bus vieni iš čempionato favoritų“, – pasakojo sportininkė.

Pasiruošimas turnyrui buvo intensyvus, komanda surengė kelias treniruočių stovyklas, nuolat treniravosi, o jaunieji žaidėjai neseniai grįžo iš pasaulio čempionato, kur įgijo vertingos patirties ir pasitikėjimo savimi.

„Nuotaikos komandoje labai geros. Tikimės aukštų vietų ir siekiame iškovoti kelialapį į kitą pasaulio čempionatą. Žiūrėsime, kaip seksis susižaisti, tačiau manau, kad komanda pasiruošusi. Turime puikų balansą tarp jaunų ir patyrusių žaidėjų - jaunimas įneša greitumo ir energijos, o mes, labiau patyrę, galime pasiūlyti stabilumo ir žaidybinės išminties“, – teigė N. Neverauskaitė.

