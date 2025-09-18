5 jaunuoliams pasivažinėjimas automobiliu baigėsi tragedija: avarijoje žuvo 16-metis

„Volkswagen“ markės automobilis, kuriuo jie važiavo, dužo miesto centre. 26-erių vairuotojas, Piotras B., kaip paaiškėjo, buvo neblaivus.
Prokuratūra prašė taikyti vairuotojui kardomąją priemonę – suėmimą. Tačiau teismas tam nepritarė, rašo Lenkijos naujienų portalas fakt.pl.
Tragiškoje avarijoje žuvo 16-metis, vairuotojas – neblaivus
Sulamdytas skardos gabalas – tai viskas, kas liko iš automobilio, kuriuo važiavo penki jaunuoliai. Ne visiems pasisekė išgyventi šį įvykį.
Trečiadienio naktį, rugsėjo 10 d., apie 1.30 val., Mickevičiaus prospekto ir Reymonto gatvių sankryžoje įvyko siaubinga avarija. Mieste centre sudužo „Volkswagen“.
„Neblaivus automobilio vairuotojas prarado transporto priemonės kontrolę, nuslydo nuo kelio ir rėžėsi į apšvietimo stulpus bei du medžius.
Tragiškos avarijos metu žuvo 16-metis keleivis. Kiti automobilyje buvę žmonės buvo išgabenti į ligonines“, – pranešė Krokuvos policija.
Automobilio vairuotojui Piotrui B. buvo atliktas blaivumo patikrinimas. Jaunuolis buvo neblaivus. Jo organizme aptikta daugiau nei viena promilė alkoholio.
„Įvykio vietoje, prižiūrint prokurorui, buvo atlikta apžiūra. Tikslios avarijos aplinkuybės ir jos priežastys bus nustatytos vykstant bylos tyrimui“, – informavo atsakingos institucijos.
26-erių metų vyras buvo sulaikytas, kai buvo paleistas iš ligonės. Piotras B. buvo pristatytas į Krokuvos prokuratūrą. Pirmadienį, rugsėjo 15 d., „Volkswagen“ vairuotojui buvo pareikšti kaltinimai dėl mirtinos avarijos sukėlimo būnant neblaiviam ir kitų keleivių kūno sužalojimų.
„Krokuvos-Krovodžos apylinkės teismo sprendimu vyrui pritaikytos kardomosios priemonės – policijos priežiūra, draudimas kontaktuoti su nukentėjusiaisiais ir piniginis užstatas. 26-erių vyrui grsia iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė“, – nurodė Krokuvos policija.
Prokuratūra paskelbė, kad skųs teismo sprendimą.
