Tragiška avarija Pasvalio rajone: sužalota moteris mirė ligoninėje

Anot Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 7 val. 44 min. Krinčino seniūnijoje, ties Pajiešmenių kaimu, automobilis „Opel“ iš šalutinio kelio išvažiavo į pagrindinį ir susidūrė su ta pačia kryptimi važiavusiu sunkvežimiu „Daf“.
Per avariją nukentėjo „Opel“ vairuotoja (gim. 1967 m.) ir keleivė (gim. 1942 m.).
Kaip pranešta vėliau, „Opel“ vairuotoja ligoninėje mirė. Automobilio keleivė gydoma ligoninėje.
