Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tragiška avarija Pasvalio rajone: sužalota moteris mirė ligoninėje

2025-09-17 18:23 / šaltinis: ELTA
2025-09-17 18:23

Mirė trečiadienį Pasvalio rajone per avariją sužeista moteris, pranešė policija.

Žvakė (nuotr. 123rf.com)

Mirė trečiadienį Pasvalio rajone per avariją sužeista moteris, pranešė policija.

REKLAMA
0

Anot Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato, apie 7 val. 44 min. Krinčino seniūnijoje, ties Pajiešmenių kaimu, automobilis „Opel“ iš šalutinio kelio išvažiavo į pagrindinį ir susidūrė su ta pačia kryptimi važiavusiu sunkvežimiu „Daf“. 

Per avariją nukentėjo „Opel“ vairuotoja (gim. 1967 m.) ir keleivė (gim. 1942 m.).

Kaip pranešta vėliau, „Opel“ vairuotoja ligoninėje mirė. Automobilio keleivė gydoma ligoninėje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų