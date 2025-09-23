Vytautui Mikaičiui prireikė dar vienos skubios operacijos: prakalbo apie sveikatos bėdas

Socialiniame tinkle „Facebook“ V. Mikaitis pasidalijo kadrais iš ligoninės.
Vytautui Mikaičiui atlikta dar viena operacija
V. Mikaitis socialiniame tinkle pasidalijo, kad jam prireikė dar vienos skubios operacijos.
„Pakartot! Dažniausiai atlikėjams šaukia publika. Po dviejų savaičių ką tik vėl teko pakartot ir grįžti „ant scenos“ operacijai. Pradėjo vėl tirpti koja, pradėjau vėl sunkiau vaikščioti. Dar pridėkime jau esančius arklio uodegos sindromo simptomus, kaip nejautimas klyno arba sėdėjimas ant puodo su nežinojimu ar yra prizas. Lyg ir viskas bus gerai. Turi būt gerai. Bet kol kas n*. Bet bus gerai.
Dar kartą ačiū @kauno_klinikos ir visai Neurochirurgijos stuburo skyriaus svajonių komandai! Nepykit už papūgeles, bet kai išeisiu sveikas tai švęsim su Kučinsku. P.s vis klausiate, ką atvežti, tai geriausia dovana jei nusipirktumėt bilietus į „Giminės balių“, nes kaip patys matot, niekada nežinai, kada vėl susitiksim“, – socialiniame tinkle rašė V. Mikaitis.
Primename, kad kiek anksčiau V. Mikaitis socialiniame tinkle pasidalijo apie pirmąją operaciją.
Įraše, kuriuo neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt, V. Mikaitis paaiškino, kas nutiko, dėkojo jį gydantiems medikams ir visiems, palaikantiems šiuo nelengvu periodu.
„Vienas neatsakingas judesys atgal ir nebejauti, ką dediesi į triusikus. Nebežinai, ar pradėjai šlapintis, o gal jau po visko.
Po MRT tyrimo paaiškėjo, kad buvusi išvarža taip pokštelėjo, kad maksimaliai užspaudė stuburo nervą, todėl reikėjo skubiai operuoti. Šiuo metu esu tas, kur tik palietus lėktuvo ratams žemę, jau ploju, nors lekiam dar ant 300km/h ir nežinau, ar yra stabdžiai, ar trenksiuosi į sieną.
Situacija, tikiuosi, gerėja, nors praėjo tik/net 42 valandos po operacijos ir dar jaučiu didelį tirpimą. Labai ačiū „Kauno klinikų“ neurochirurgijos skyriui, chirurgui ir darbuotojams, Greitosios medicinos pagalbos tarnybai, LSMU Hipodromo 3-iai ligoninei, Šilainių 2-ai ligoninei ir specialistams. Visiems, kas rūpinatės ir aplankote ir linkite tik gero. Gero krepšinio!“ – antradienio vakarą socialiniame tinkle dalijosi V. Mikaitis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!