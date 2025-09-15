Tėtis užpultas ir žiauriai sumuštas dukros akivaizdoje: pamačius, kaip jis atrodo dabar, šeima pašiurpo

Georgy, glaudusi prie savęs išsigandusią dukrą, bejėgiškai stebėjo siaubingą įvykį. Kaisen liko su lūžusiu akiduobės kaulu ir kraujo išsiliejimu į smegenis. Jis vis dar guli ligoninėje.
Kaimynai ir draugai surinko lėšų Kaisenui padėti – jis yra savarankiškai dirbantis šilumos izoliacijos specialistas. Jo draugas Charlie Meggs „GoFundMe“ paskelbė naujausią žinią:
„Šią savaitę Kaisenui bus atlikta didelė operacija. Jos metu gydytojai rekonstruos nosį ir pašalins pažeistas kaukolės dalis, kurias dėl stiprių lūžių pakeis metalinės plokštelės. Jis pasiruošęs šiam svarbiam žingsniui. Po operacijos Kaisen liks ligoninėje nuolatinei priežiūrai. Apie jo būklę pranešime, kai jis pabus ir saugiai sugrįš namo.“
Iki šiol paaukota daugiau nei 6 300 svarų
Charlie dėkojo visiems prisidėjusiems, dėl surinktos sumos, kurią paaukojo geri žmonės, norintys prisidėti.
Georgy, kalbėdama iš Kaisen ligoninės palatos, sakė:
„Niekada nebūčiau įsivaizdavusi, kad jauki šeimos vakarienė virs tikru košmaru ir apvers mūsų gyvenimą aukštyn kojomis. Šis brutaliai įvykdytas, visiškai nepagrįstas užpuolimas paliko mano dukrą traumuotą. Ji sapnuoja košmarus, nustojo valgyti. Mes vis dar šoke, ir aš negaliu nustoti galvoti – kas nutiko žmoniškumui?“
Moteris Kaisen apibūdino kaip švelnų milžiną, geriausią draugą ir nuostabų tėvą:
„Jis visada pirmas ištiesia pagalbos ranką kitiems. Niekam nelinkėčiau patirti to, ką teko jam. Fizinės žaizdos galiausiai užgis, bet emociniai randai liks daug ilgesniam laikui. Mūsų laukia ilgas sveikimo kelias – tiek jo, tiek visos šeimos.
Dukra turėjo pradėti lankyti mokyklą jau kitą savaitę. Vietoje to, kad ruoštume uniformą ir džiaugtumėmės šiuo nauju etapu, dabar visas dėmesys skiriamas ligoninei ir emociniam gyjimui. Nežinau, kaip ji su tuo susidoros, bet privalau išlikti stipri dėl šeimos ir vaikų, kurie matė šį siaubingą išpuolį.“
Eseko policija patvirtino, kad rugpjūčio 28 dieną dėl šio įvykio buvo sulaikytas 17-metis jaunuolis, įtariamas tyčiniu kūno sužalojimu (ABH ir GBH). Jis paleistas už užstatą iki lapkričio 13-osios.
Eseko policijos vyriausiasis inspektorius Tony Atkin sakė, kad aukai buvo padarytos „siaubingos traumos“ po šio „rimto užpuolimo“.
