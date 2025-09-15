Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Tėtis užpultas ir žiauriai sumuštas dukros akivaizdoje: pamačius, kaip jis atrodo dabar, šeima pašiurpo

2025-09-15 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 19:20

27 metų Kaisen Kinsella kartu su savo partnere Georgy Annaise ir vaikais – ketverių Sylvie Star bei septynių mėnesių Sully Moon – vakarieniavo „Dog and Partridge“ pub‘e, esančiame North Stifford miestelyje, Esexe, kai vyras buvo žiauriai užpultas.

Georgy Annaise (Nuotr. @Georgy_Annaise)
6

27 metų Kaisen Kinsella kartu su savo partnere Georgy Annaise ir vaikais – ketverių Sylvie Star bei septynių mėnesių Sully Moon – vakarieniavo „Dog and Partridge“ pub‘e, esančiame North Stifford miestelyje, Esexe, kai vyras buvo žiauriai užpultas.

REKLAMA
0

Georgy, glaudusi prie savęs išsigandusią dukrą, bejėgiškai stebėjo siaubingą įvykį. Kaisen liko su lūžusiu akiduobės kaulu ir kraujo išsiliejimu į smegenis. Jis vis dar guli ligoninėje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Georgy Annaise
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Georgy Annaise

Kaimynai ir draugai surinko lėšų Kaisenui padėti – jis yra savarankiškai dirbantis šilumos izoliacijos specialistas. Jo draugas Charlie Meggs „GoFundMe“ paskelbė naujausią žinią:

REKLAMA
REKLAMA

„Šią savaitę Kaisenui bus atlikta didelė operacija. Jos metu gydytojai rekonstruos nosį ir pašalins pažeistas kaukolės dalis, kurias dėl stiprių lūžių pakeis metalinės plokštelės. Jis pasiruošęs šiam svarbiam žingsniui. Po operacijos Kaisen liks ligoninėje nuolatinei priežiūrai. Apie jo būklę pranešime, kai jis pabus ir saugiai sugrįš namo.“

REKLAMA

Iki šiol paaukota daugiau nei 6 300 svarų

Charlie dėkojo visiems prisidėjusiems, dėl surinktos sumos, kurią paaukojo geri žmonės, norintys prisidėti.

Georgy, kalbėdama iš Kaisen ligoninės palatos, sakė:

„Niekada nebūčiau įsivaizdavusi, kad jauki šeimos vakarienė virs tikru košmaru ir apvers mūsų gyvenimą aukštyn kojomis. Šis brutaliai įvykdytas, visiškai nepagrįstas užpuolimas paliko mano dukrą traumuotą. Ji sapnuoja košmarus, nustojo valgyti. Mes vis dar šoke, ir aš negaliu nustoti galvoti – kas nutiko žmoniškumui?“

REKLAMA
REKLAMA

Moteris Kaisen apibūdino kaip švelnų milžiną, geriausią draugą ir nuostabų tėvą:

„Jis visada pirmas ištiesia pagalbos ranką kitiems. Niekam nelinkėčiau patirti to, ką teko jam. Fizinės žaizdos galiausiai užgis, bet emociniai randai liks daug ilgesniam laikui. Mūsų laukia ilgas sveikimo kelias – tiek jo, tiek visos šeimos.

Dukra turėjo pradėti lankyti mokyklą jau kitą savaitę. Vietoje to, kad ruoštume uniformą ir džiaugtumėmės šiuo nauju etapu, dabar visas dėmesys skiriamas ligoninei ir emociniam gyjimui. Nežinau, kaip ji su tuo susidoros, bet privalau išlikti stipri dėl šeimos ir vaikų, kurie matė šį siaubingą išpuolį.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Eseko policija patvirtino, kad rugpjūčio 28 dieną dėl šio įvykio buvo sulaikytas 17-metis jaunuolis, įtariamas tyčiniu kūno sužalojimu (ABH ir GBH). Jis paleistas už užstatą iki lapkričio 13-osios.

Eseko policijos vyriausiasis inspektorius Tony Atkin sakė, kad aukai buvo padarytos „siaubingos traumos“ po šio „rimto užpuolimo“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų