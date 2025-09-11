Garsiojo Tauragės ketvertuko mama pravėrė namų duris: štai kaip mergaitės gyvena šiandien

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams mama Lina atskleidė, ką mergaitės veikė vasaros metu ir kokiomis nuotaikomis gyvena dabar.
Mergaitės džiaugiasi vasaros atostogomis
Kaip pasakojo Lina, kiekvienas rugsėjis mergaitėms yra reikšmingas, nes jis uždaro vasarą ir leidžia pasitikti naujus mokslo metus.
Ji pasidžiaugė, kad šiuo metu šeimos gyvenime viskas gerai, mergaitės greitai auga ir darosi vis savarankiškesnės.
Taip pat ji trumpai papasakojo apie tai, ką jai su dukromis pavyko nuveikti per šią vasarą.
„Vasarą mes visos atostogavome. Buvome Šventojoje, buvome prie upės. Iš tiesų mes, kaip ir visi, džiaugėmės vasara ir pramogavome. Mergaitės buvo tiek namuose, tiek turėjo laiko pakeliauti“, – pasakojo mama.
Pasiteiravus, ar mergaitėms ši vasara paliko įspūdį, Lina prisipažino, kad taip: „Mergaitėms viskas gerai, joms vasara patiko ir liko patenkintos.“
Į rugsėjo pirmąją mergaitės keliavo savarankiškai
Pasiteiravus mamos Linos, kaip mergaitėms prabėgo rugsėjo pirmoji, ji atskleidė, kad šiemet diena buvo kitokia nei įprastai.
Lina pasakojo, kad nors ir kaip bebūtų liūdna, tačiau ji negalėjo kartu dalyvauti kartu šventėje, tad jos iškeliavo savarankiškai.
„Apie rugsėjo pirmąją net nėra labai ką pasakoti, nes turiu problemų su sveikata, tad mano mergaitės išvažiavo vienos“, – pasakojo mama.
Pasak Linos, iš mokyklos oficialiosios šventės dalies mergaitės grįžo puikiai nusiteikusios, tad parsinešė į namus gerą nuotaiką.
O kol dukryčių namuose nebuvo, Lina kaip įmanydama stengėsi pasiruošti jų sugrįžimui.
„Mes vėliau šventę paminėjome namuose, pasiruošėme visą skanėstų stalą“, – sakė mama.
Dukros noriai eina į mokyklą
Pašnekovė taip pat pasidžiaugė tuo, kad mergaitės į mokyklą grįžo su puikiu nusiteikimu, nes buvo jau pasiilgusios mokslų.
Pasak mamos, jai pačiai netgi neįprasta, kad dukros taip laukė mokyklos, tačiau ji tuo džiaugiasi.
„Merginos netgi labai laukė mokyklos. Aš galvojau, kad gal jau šiemet nelauks, bet jau nuo pusės vasaros laukė. Jos pasiilgo draugų, norėjo susitikti su mokytojais“, – atskleidė mama.
Lina pasakojo, kad šie metai mergaitėms yra ypatingi, nes tai – paskutinieji metai, kai jos eina į pradinę mokyklą.
Pasak Linos, mergaitės pamažu pradeda suprasti, kad jau kitą rugsėjo pirmąją pasitiks kitaip.
„Dabar mergaitės pradėjo eiti į ketvirtą klasę. Jau paskutiniai metai pradinės mokyklos.
Jos rugsėjo pirmąją sakė, kad jau šiemet paskutiniai metai, kai mokosi su šia mokytoja, o kitais metais mokysis jau su kita. Jos buvo tokios nusiminusios“, – apie mergaites pasakojo Lina.
