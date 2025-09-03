Naują puslapį atvertusi garsiojo Panevėžio ketvertuko mama atvėrė širdį: „Nesuprantu, kaip taip gali būti“

Naujienų portalo tv3.lt skaitytojams ketvertuko mama Viktorija papasakojo, kaip jiems sekėsi vasaroti, ką pavyko pamatyti bei kaip mažiesiems sekėsi rugsėjo pirmąją.
Nespėja skaičiuoti vasaros nuotykių
Pradėjus kalbėtis su mama Viktorija, ji papasakojo, kad šiemet ketvertuko vasara buvo ypatingai gausi veiklomis.
Pasak jos, dalį vasaros mažieji praleido darželyje, tačiau kitą dalį – atostogavo, susipažino su naujomis vietomis bei veiklomis.
„Vasarą labai daug veikėme, visur buvome. Aš jiems pasakau, kad kai nueis rugsėjo 1-ąją į mokyklą ir mokytoja paklaus, kaip praėjo jų vasara, jie turės apie visa tai papasakoti“, – juokėsi mama.
Ji atskleidė, kad vasaros metu aplankė Trakus, Karklę, Palangą, Klaipėdą, Anykščius. Šiemet Lietuvos pajūryje jie lankėsi jau dukart.
Iš pradžių pašnekovė papasakojo, kaip atrodė jų kelionė į pajūrį ir ką mažiesiems pavyko pamatyti.
„Rugpjūčio viduryje mes buvome „Dino parke“. Pirmą dieną važiavome ir pabuvome ten, antrą dieną vykome į Karklę stebėti saulėlydžio.
Prie jūros jiems labai patinka ieškoti akmenukų, mineralų. Rėjus netgi yra sugalvojęs verslo planą. Jis sako: „Mamyte, reikia mums atsidaryti akmenukų parduotuvę ir juos pardavinėti.“
Jeigu padėčiau saldainį ir kristalą, tai vaikai tikrai rinktųsi kristalus. Jie netgi darželyje randa įdomių akmenukų“, – apie pirmąsias dvi dienas pajūryje pasakojo mama.
Ji taip pat papasakojo, kad trečiąją dieną šeima vyko į Gintaro muziejų. Ten, pasinaudojusi „Šeimos kortele“, galėjo su vaikais apsilankyti nemokamai.
Vėliau šeimyna keliavo į Klaipėdą, kurioje liko pernakvoti. Viktorija atskleidė, kad vaikams Klaipėda paliko neišdildomą įspūdį.
„Mes aplankėme senamiestį, pasivaikščiojome. Vėliau mes kėlėmės keltu, keliavome į delfinariumą, o už jo yra molas, kuris jiems taip pat labai patiko. Kadangi ten tokia sekluma, tai jie man netgi rankomis prigaudė žuvyčių“, – pasakojo ji.
Grįžtant namo ketvertukas dar apsilankė Kryžių kalne, kuris vaikus sužavėjo. Viktorija pasakojo, kad šios vietos aura – magiška.
„Kalbant apie dar kitas aplankytas vietas, tai mes pabuvome Pakruojo, Užutrakio, Bistrampolio dvaruose, Botanikos sode“, – šyptelėjo mama.
Panevėžio ketvertukas ruošėsi eiti į pirmąją klasę
Einant paskutinėms vasaros dienoms ketvertukas pradėjo intensyviai ruoštis rugsėjo pirmajai. Šiemet ji šeimai – išskirtinė, nes visi vaikai keliavo į pirmąją klasę.
Viktorija pasakojo, kad šis potyris buvo išskirtinis. Anot jos, mažieji buvo išskirstyti į tris skirtingas klases.
„Dabar jie liko visiškai be savo draugų iš darželio, jie lanko tris skirtingas klases. Du eina kartu į vieną klasę, o kiti du eina į skirtingas klases.
Pas mus didžiausia chaoso ir viso balagano problema kyla tada, kai jie yra keturi vienoje vietoje. Kai vaikai būna po vieną, tai viskas būna gerai, o kai būna kartu – tai pykstasi, provokuoja, konkuruoja tarpusavyje.
Pagal taikomą praktiką jau daugelį metų yra rekomenduojama dvynukus nuo mažų dienų išskirstyti į skirtingas grupes, nes jie tada vienas kito labiau pasiilgsta, jie turi kitą aplinką, o juk žinome, kad ir suaugę kartu negyvens.
Tad galbūt būtų buvusios keturios klasės, bet dėl švietimo reformos teliko trys. Tad dviem reikėjo eiti kartu, kiti ėjo atskirai“, – atskleidė mama.
Pasiteiravus, kaip mažieji reaguoja į mokyklą, Viktorija teigė, kad jie dar ne visai supranta, kas jų laukia.
„Mes, suaugę žmonės, jiems aiškiname situaciją, bet jie juk tuo metu neklauso. Aš jiems juokdamasi pasakojau, kad dabar taip anksti kelsimės aštuonis metus, kol jie eis į progimnaziją, o tada dar keturis metus, kol jie eis į gimnaziją. Pasakiau, kad viso 12 metų reikės eiti ir mokytis.
Psichologiškai yra pakankamai sunku, nes vaikams viskas pasikeičia – vieta, draugai, auklėtoja“, – atviravo ji.
Į rugsėjo pirmąją keliavo su mama ir seneliais
Pasiteiravus Viktorijos, kaip atrodė jų rugsėjo pirmoji, ji atskleidė, kad į oficialiąją dalį keliavo septyniese – keturi vaikai, ji ir vaikų seneliai.
Vėliau, po oficialiosios dalies mokykloje, šeimos laukė pramogos Viktorijos pamiltame dvare.
„Iš tiesų į rugsėjo pirmą ėjome su seneliais, kad kiekvienas vaikas nueitų su jį lydinčiu suaugusiuoju. Po to visi važiavome į Bistrampolio dvarą netoliese mūsų. Ten rami aplinka, mes čia esame pripratę.
Į dvarą vis nuvažiuojame pavalgyti ledų, jame yra žaidimų aikštelės, ten taip pat pamaitiname gyvūnėlius. Tokia labai graži ir rami buvo mūsų popietė, o vakare – futbolo treniruotė“, – įspūdžiais dalijosi Viktorija.
O pasiteiravus, kaip sekėsi rugsėjo antrąją pirmą kartą išleisti vaikus į pamokas, ji prisipažino, kad buvo nelengva.
Pasak jos, paruošti keturis vaikus į mokyklą – nemenkas iššūkis. Ji pridėjo, kad taip pat sunku tokioms šventėms pasiruošti finansiškai.
„Kalbant atvirai, jeigu būtumėte skambinusi vakar ryte, būtumėte suradusi žmogų visiškame beviltiškume, ašarų pakalnėje, ne nuotaikoje...
Vakar kėlėmės dar neišaušus 6 valandai ryto ir nieko nespėjome. Iš vakaro visko pasiruošti nesuspėjome.
Pabandykite įsivaizduoti – reikia visas emocijas, dėmesį, užkandžių dėjimą, aprengimą, viską dauginti iš keturių.
Tas krūvis tikrai labai didelis, išlaidos taip pat labai didelės. Susidaro toks vaizdas, kad auginti daugiau negu du vaikus yra „prabangos“ reikalas. Išlaidos kiekvienam vaikeliui vis didėja, o pinigų nedaugėja“, – niūriai pasakojo ji.
Mama atskleidė, kad kiekvienam vaikui iš tėčio oficialiai priteista mokėti po 150 eurų alimentų, tačiau jis, anot jos, jų nemoka. Tad mama su vaikais stengiasi išsilaikyti iš valstybės paramos, vaikų fondo. Deja, šių pinigų aprūpinti visai šeimai neužtenka.
Ji teigė, kad nori garsiai prabilti apie tai tam, kad visos su nepritekliumi susiduriančios šeimos būtų išgirstos, o taip pat būtų galima tikėtis tam tikrų pokyčių.
„Aš kalbu iš beviltiškumo ir sunkumo, o ne dėl to, kad pakenkčiau, apšmeižčiau... Aš tiesiog nesuprantu, kaip taip gali būti“, – prisipažino ir pokalbį užbaigė Viktorija.
