Latvijai išvarant šimtus rusų, Maskva žada juos gelbėti

Kaip pranešė Vidaus reikalų ministerijos oficiali atstovė Irina Volk, Rusijos valdžios institucijos parengė „priemonių kompleksą, skirtą padėti įsikurti ir adaptuotis mūsų šalyje tiems Rusijos piliečiams, kurių atžvilgiu Baltijos valstybės nusprendė anuliuoti nuolatinio gyvenimo dokumentus“.
Taip I. Volk pakomentavo pranešimą leidinyje „Politico“, kad Latvijos valdžia nurodė 841 Rusijos piliečiui išvykti iš šalies iki spalio 13 d., kitaip jie bus deportuoti.
Kalbama apie Rusijos piliečius, kurie gavo nuolatinį leidimą gyventi Latvijoje ir iki liepos 30 d. neįvykdė reikalavimo gauti ilgalaikio ES gyventojo statusą. Norėdami gauti tokį statusą, jie turi įrodyti, kad moka latvių kalbą ne žemesniu nei A2 lygiu, taip pat turi praeiti saugumo patikrinimą.
Anksčiau Latvijos valdžios institucijos reikalavo, kad ilgalaikio ES gyventojo statusą gautų šalies gyventojai, kurie po 2023 m. gegužės mėnesio gavo Rusijos Federacijos pilietybę ir kurie iki tol buvo Latvijos piliečiai arba asmenys be pilietybės. Naujosios taisyklės palietė apie 30 tūkst. žmonių, daugelis iš jų įvykdė reikalavimus, o apie 2 600 žmonių savanoriškai išvyko iš Latvijos.
