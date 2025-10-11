Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

D.Stenionis surinko dvigubą dublį Latvijos–Estijos lygoje

2025-10-11 12:43 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-11 12:43

Kovas bendrose Latvijos ir Estijos pirmenybėse tęsia lietuvių desantas.

D.Stenionis solidžiai dirigavo atakoms

Kovas bendrose Latvijos ir Estijos pirmenybėse tęsia lietuvių desantas.

0

Triuškinančią pergalę pasiekė Valmieros „Valmiera Glass/VIA“ (3/0) su Dominyko Stenioniu, namie 90:64 (25:16, 19:22, 27:20, 19:6) nušlavę Vymsio „Viimsi“ (0/2).

D.Stenionis pakilęs nuo suolo per 26 minutes atliko dvigubą dublį – 10 taškų (1/1 dvitaškio, 2/6 tritaškių, 2/2 baudų metimų), atkovotas, perimtas ir 5 prarasti kamuoliai, 11 rezultatyvių perdavimų, 2 pražangos bei 16 naudingumo balų.

Po trijų mačų 9 rezultatyvių perdavimų vidurkį palaikantis lietuvis yra antras produktyviausias visos lygos įžaidėjas.

Valmieros klubui 22 taškus pelnė zelandas Aniwaniwa Taitas-Jonesas (6 atk. kam., 8/11 dvitaškių), 16 – Verneris Kohas (3/5 tritaškių, 4 atk. kam.), 13 – Omaras Pajičius (4 atk. kam.). Svečiams 13 taškų surinko Oliveris Pere, po 12 – Kevinas Bakeris (8 atk. kam.) ir Kevinas Sundas.

Tuo tarpu Armando Urkio atstovaujama Ventspilio „Ventspils“ (1/1) ekipa namie krito prieš Tartu „Ulikool“ (4/0) komandą – 75:85 (28:28, 14:17, 13:18, 20:22).

Lietuvis per 16 minučių surinko 9 taškus (3/6 dvitaškių, 1/1 tritaškio), 3 atkovotus ir prarastą kamuolį, 3 pražangas bei 8 naudingumo balus.

Ryškiausias Ventspilio komandoje buvo 15 taškų pelnęs Cameronas Sheltonas (0/6 tritaškių, 8 atk. kam.), po 12 pridėjo Arturas Ausejis (2/10 tritaškių, 4 klaidos) ir Renaras Birkanas (3/7 tritaškių, 6 atk. kam., 5 rez. perd.), 10 – Robertas Berze (5 atk. kam.).

Nugalėtojams 21 tašką atnešė Malcolmas Bernardas (0/6 dvitaškių, 6/9 tritaškių, 8 atk. kam., 6 rez. perd., 4 klaidos), 19 – Robertas Valge (3/5 tritaškių), 11 – Hannesas Saaras, 10 – Karlas Lipsas (8 ak. kam.).

Mažeikiškiai metė iššūkį vienai stipriausių Latvijos ekipų (Foto: Lukas Šeputis)
A.Urkis buvo tarp lyderių „Ventspils“ palaužiant NKL klubą (3)

