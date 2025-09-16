Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Marija Zacharova įspėja: jei ES ribos vizas rusams – laukite atsako

2025-09-16 20:18 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-16 20:18

Rusija imsis atsakomųjų priemonių, jei Europos Sąjunga įves naujus apribojimus vizų išdavimui Rusijos Federacijos piliečiams. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova propagandinei Rusijos naujienų agentūrai TASS, kurią cituoja „The Moscow Times“.

Marija Zacharova (nuotr. SCANPIX)

Rusija imsis atsakomųjų priemonių, jei Europos Sąjunga įves naujus apribojimus vizų išdavimui Rusijos Federacijos piliečiams. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova propagandinei Rusijos naujienų agentūrai TASS, kurią cituoja „The Moscow Times“.

REKLAMA
1

„Jei kalbama apie grasinimus įvesti priemones, kurios beveik prilygtų Rusijos diplomatų blokadai, mes ne kartą sakėme, kad į tai atsakysime. Dėl visų kitų dalykų reikės žiūrėti į konkrečius žingsnius. Mes visada atsakome remdamiesi savo nacionaliniais interesais“, — teigė M. Zacharova.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Italijos naujienų agentūra ANSA rugsėjo 9 d. pranešė, kad Europos Komisija, rengdama naują sankcijų paketą, svarsto galimybę įvesti papildomus apribojimus turistinių vizų išdavimui rusams.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak ANSA, ši idėja kilo dėl to, kad 2025 m. vasarą rusai pradėjo dažniau vykti į Europą su turistinėmis vizomis.

REKLAMA

Uždraus vykti į Šengeno zoną?

„Reuters“ patikslino, kad tarp pasiūlymų yra vizų išdavimo kvotos, paraiškų nagrinėjimo terminų pailginimas ir konsulinių mokesčių padidinimas.

Remiantis „Euractiv“ duomenimis, taip pat svarstoma galimybė visiškai uždrausti Rusijos turistams atvykti į Šengeno zoną.

Čekijos užsienio reikalų ministras Janas Lipavskis pažymėjo, kad į naujo sankcijų paketo projektą gali būti įtrauktas draudimas Rusijos diplomatams laisvai judėti Šengeno erdvės šalyse.

Diskusijų priežastis tapo pastebimas turistų srauto iš Rusijos augimas. Remiantis Europos Komisijos duomenimis, 2024 m. Rusija pateko į penkių šalių, kuriose pateikta daugiausia prašymų išduoti Šengeno vizas, penketuką – buvo pateikta apie 606 tūkst. prašymų, iš kurių patvirtinta daugiau nei 500 tūkst. Daugiausia vizų išdavė Italija (152 tūkst.), Prancūzija (124 tūkst.), Ispanija (111 tūkst.) ir Graikija (60 tūkst.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų