Marija Zacharova įspėja: jei ES ribos vizas rusams – laukite atsako

„Jei kalbama apie grasinimus įvesti priemones, kurios beveik prilygtų Rusijos diplomatų blokadai, mes ne kartą sakėme, kad į tai atsakysime. Dėl visų kitų dalykų reikės žiūrėti į konkrečius žingsnius. Mes visada atsakome remdamiesi savo nacionaliniais interesais“, — teigė M. Zacharova.
Italijos naujienų agentūra ANSA rugsėjo 9 d. pranešė, kad Europos Komisija, rengdama naują sankcijų paketą, svarsto galimybę įvesti papildomus apribojimus turistinių vizų išdavimui rusams.
Pasak ANSA, ši idėja kilo dėl to, kad 2025 m. vasarą rusai pradėjo dažniau vykti į Europą su turistinėmis vizomis.
Uždraus vykti į Šengeno zoną?
„Reuters“ patikslino, kad tarp pasiūlymų yra vizų išdavimo kvotos, paraiškų nagrinėjimo terminų pailginimas ir konsulinių mokesčių padidinimas.
Remiantis „Euractiv“ duomenimis, taip pat svarstoma galimybė visiškai uždrausti Rusijos turistams atvykti į Šengeno zoną.
Čekijos užsienio reikalų ministras Janas Lipavskis pažymėjo, kad į naujo sankcijų paketo projektą gali būti įtrauktas draudimas Rusijos diplomatams laisvai judėti Šengeno erdvės šalyse.
Diskusijų priežastis tapo pastebimas turistų srauto iš Rusijos augimas. Remiantis Europos Komisijos duomenimis, 2024 m. Rusija pateko į penkių šalių, kuriose pateikta daugiausia prašymų išduoti Šengeno vizas, penketuką – buvo pateikta apie 606 tūkst. prašymų, iš kurių patvirtinta daugiau nei 500 tūkst. Daugiausia vizų išdavė Italija (152 tūkst.), Prancūzija (124 tūkst.), Ispanija (111 tūkst.) ir Graikija (60 tūkst.).
