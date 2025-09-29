Rusija kaltinimus, kad bandė paveikti rinkimus Moldovoje, pavadino ciniškais

„Šalies institucijos ciniškai apkaltino Rusiją, o ne Europos Sąjungą (ES), kišimusi į Moldovos politinius procesus, kurstydamos insinuacijas apie neegzistuojančią „Rusijos grėsmę“, – pareiškime sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova.
Po rinkimų suskaičiavus balsus paaiškėjo, jog nuo 2021 metų valdžioje esanti prezidentė Maia Sandu Veiksmo ir solidarumo partija (PAS) surinko 50,03 proc. balsų ir gerokai lenkia antroje vietoje likusį prorusišką Patriotinį bloką, kuris gavo 24,26 proc. balsų.
Balsavimą temdė kaltinimai Rusijos kišimusi į šalies reikalus. M. Sandu anksčiau perspėjo apie precedento neturintį Kremliaus kišimąsi“, apkaltindama jį „šimtų milijonų eurų skyrimu“ balsams pirkti ir dezinformacijos skleidimu Moldovoje.
