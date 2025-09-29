Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusija kaltinimus, kad bandė paveikti rinkimus Moldovoje, pavadino ciniškais

2025-09-29 23:17 / šaltinis: BNS
2025-09-29 23:17

Rusija pirmadienį atmetė kaltinimus, kad bandė kištis į sekmadienį vykusius Moldovos parlamento rinkimus, kuriuose laimėjo valdančioji proeuropietiška partija.

Marija Zacharova (nuotr. SCANPIX)

Marija Zacharova (nuotr. SCANPIX)

0

„Šalies institucijos ciniškai apkaltino Rusiją, o ne Europos Sąjungą (ES), kišimusi į Moldovos politinius procesus, kurstydamos insinuacijas apie neegzistuojančią „Rusijos grėsmę“, – pareiškime sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po rinkimų suskaičiavus balsus paaiškėjo, jog nuo 2021 metų valdžioje esanti prezidentė Maia Sandu Veiksmo ir solidarumo partija (PAS) surinko 50,03 proc. balsų ir gerokai lenkia antroje vietoje likusį prorusišką Patriotinį bloką, kuris gavo 24,26 proc. balsų.

Balsavimą temdė kaltinimai Rusijos kišimusi į šalies reikalus. M. Sandu anksčiau perspėjo apie precedento neturintį Kremliaus kišimąsi“, apkaltindama jį „šimtų milijonų eurų skyrimu“ balsams pirkti ir dezinformacijos skleidimu Moldovoje.

