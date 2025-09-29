Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pirmadienį skundėsi, kad Moldova Rusijos teritorijoje atidarė vos du balsavimo punktus ir tvirtino, kad dėl to šimtai tūkstančių žmonių negalėjo balsuoti.
Rinkimų dieną Moldovos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad kiekviename iš dviejų balsavimo punktų buvo tik po 5 tūkst. balsavimo biuletenių. Ministerija paaiškino, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl saugumo priežasčių, tačiau nepatikslino, kokių būtent. Rusijoje gyvena šimtai tūkstančių Moldovos piliečių.
Rusija kritikavo, kad ES šalyse tokių apribojimų nėra.
Moldovos duomenimis, ES ir kitose Vakarų šalyse balsavo daugiau nei 276 tūkst. jos piliečių, tradiciškai savo balsus atidavusių už proeuropietiškas jėgas.
Pasak rinkimų komisijos, daugumą parlamente vėl užsitikrino proeuropietiškos prezidentės Majos Sandu partija.
M. Sandu pirmiau apkaltino Rusiją dėl to, kad ši masiškai kišosi į rinkimus, be kita ko papirkinėdama rinkėjus, skleisdama dezinformaciją ir vykdydama kibernetines atakas.
Moldovoje – nedidelis protestas prieš rinkimų rezultatus
Kremliaus atstovas spaudai D. Peskovas sakė, kad Rusija susilaikys nuo rinkimų vertinimo ir paliks tai spręsti Moldovos politinėms partijoms ir blokams.
Maskvos remiamas prorusiškas Patriotinis rinkimų blokas, kuriam vadovauja buvęs prezidentas Igoris Dodonas, liko antroje vietoje, gerokai atsilikdamas nuo nugalėtojų.
I. Dodonui pirmadienį į šalies sostinėje Kišiniove vykusį protestą pavyko surinkti tik kelis nepatenkintuosius.
Jis skundėsi, kad galimybės balsuoti neturėjo daugybė žmonių, ypač separatistiniame Uždniestrės regione, kuriame dislokuoti Rusijos kariai.
Iš viso į parlamentą pateko penkios partijos ir blokai.
