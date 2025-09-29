Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kremlius: Rusijoje negalėjo balsuoti šimtai tūkstančių moldavų

2025-09-29 16:17 / šaltinis: ELTA
2025-09-29 16:17

Maskva apkaltino Moldovos vadovybę neleidus šimtams tūkstančių Rusijoje gyvenančių moldavų balsuoti sekmadienį vykusiuose parlamento rinkimuose.

Dmitrijus Peskovas (nuotr. Telegram)

Maskva apkaltino Moldovos vadovybę neleidus šimtams tūkstančių Rusijoje gyvenančių moldavų balsuoti sekmadienį vykusiuose parlamento rinkimuose.

REKLAMA
2

Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas pirmadienį skundėsi, kad Moldova Rusijos teritorijoje atidarė vos du balsavimo punktus ir tvirtino, kad dėl to šimtai tūkstančių žmonių negalėjo balsuoti.

Rinkimų dieną Moldovos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad kiekviename iš dviejų balsavimo punktų buvo tik po 5 tūkst. balsavimo biuletenių. Ministerija paaiškino, kad toks sprendimas buvo priimtas dėl saugumo priežasčių, tačiau nepatikslino, kokių būtent. Rusijoje gyvena šimtai tūkstančių Moldovos piliečių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusija kritikavo, kad ES šalyse tokių apribojimų nėra.

Moldovos duomenimis, ES ir kitose Vakarų šalyse balsavo daugiau nei 276 tūkst. jos piliečių, tradiciškai savo balsus atidavusių už proeuropietiškas jėgas.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak rinkimų komisijos, daugumą parlamente vėl užsitikrino proeuropietiškos prezidentės Majos Sandu partija.

REKLAMA

M. Sandu pirmiau apkaltino Rusiją dėl to, kad ši masiškai kišosi į rinkimus, be kita ko papirkinėdama rinkėjus, skleisdama dezinformaciją ir vykdydama kibernetines atakas.

Moldovoje – nedidelis protestas prieš rinkimų rezultatus

Kremliaus atstovas spaudai D. Peskovas sakė, kad Rusija susilaikys nuo rinkimų vertinimo ir paliks tai spręsti Moldovos politinėms partijoms ir blokams.

REKLAMA
REKLAMA

Maskvos remiamas prorusiškas Patriotinis rinkimų blokas, kuriam vadovauja buvęs prezidentas Igoris Dodonas, liko antroje vietoje, gerokai atsilikdamas nuo nugalėtojų.

I. Dodonui pirmadienį į šalies sostinėje Kišiniove vykusį protestą pavyko surinkti tik kelis nepatenkintuosius.

Jis skundėsi, kad galimybės balsuoti neturėjo daugybė žmonių, ypač separatistiniame Uždniestrės regione, kuriame dislokuoti Rusijos kariai.

Iš viso į parlamentą pateko penkios partijos ir blokai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų