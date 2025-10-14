Zacharova pasibjaurėjo Trumpo nuotrauka: „Tokią galėjo parinkti tik nesveiki žmonės“

Žurnalas naujausiame numeryje paskelbė straipsnį apie istorinius D. Trumpo taikos Artimuosiuose Rytuose pasiekimus.
Ant viršelio uždėta D. Trumpo nuotrauka. Joje jis nufotografuotas iš apačios.
Progos pasisakyti šia tema nepraleido Kremliaus ruporė M. Zacharova.
„Iš nuotraukos galima daug daugiau pasakyti apie tuos, kurie ją pasirinko, nei apie tuos, kurie joje pavaizduoti. Tokią nuotrauką galėjo parinkti tik nesveiki žmonės, susirūpinę, persmelkti pykčio, neapykantos, neatmetu galimybės, kad ir iškrypėliai.
Kalbu ne apie fotografą, o apie tuos, kurie ją pasirinko“, – savo „Telegram“ kanale antradienį paskelbė ji.
The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGjREKLAMA— TIME (@TIME) October 13, 2025
Trumpas pasipiktino savo nuotrauka ant žurnalo viršelio: „Ji super bloga“
Savo nuotrauka anksčiau antradienį pasiskundė ir pats D. Trumpas.
„Žurnalas „Time“ parašė apie mane palyginti gerą straipsnį, bet nuotrauka yra blogiausia iš visų“, – antradienio rytą savo „Truth Social“ paskyroje parašė D. Trumpas.
„Jie „panaikino“ mano plaukus, o tada ant mano galvos uždėjo kažką, kas atrodo kaip plaukiojanti karūna, bet labai maža. Tikrai keista! Niekada nemėgau fotografuotis iš apačios, bet ši nuotrauka yra super bloga ir verta kritikos. Ką jie daro ir kodėl?“ – parašė D. Trumpas.
