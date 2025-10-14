Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Zacharova pasibjaurėjo Trumpo nuotrauka: „Tokią galėjo parinkti tik nesveiki žmonės“

2025-10-14 13:38
2025-10-14 13:38

Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova nesveikais išvadino žmones, kurie parinko Donaldo Trumpo nuotrauką, kuri buvo paskelbta ant „TIME“ žurnalo viršelio.

Zacharova: tūkstančiai NATO šalių piliečių prašo leidimo gyventi Rusijoje (nuotr. SCANPIX)

6

Žurnalas naujausiame numeryje paskelbė straipsnį apie istorinius D. Trumpo taikos Artimuosiuose Rytuose pasiekimus.

Ant viršelio uždėta D. Trumpo nuotrauka. Joje jis nufotografuotas iš apačios.

Progos pasisakyti šia tema nepraleido Kremliaus ruporė M. Zacharova.

„Iš nuotraukos galima daug daugiau pasakyti apie tuos, kurie ją pasirinko, nei apie tuos, kurie joje pavaizduoti. Tokią nuotrauką galėjo parinkti tik nesveiki žmonės, susirūpinę, persmelkti pykčio, neapykantos, neatmetu galimybės, kad ir iškrypėliai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kalbu ne apie fotografą, o apie tuos, kurie ją pasirinko“, – savo „Telegram“ kanale antradienį paskelbė ji.

Trumpas pasipiktino savo nuotrauka ant žurnalo viršelio: „Ji super bloga“

Savo nuotrauka anksčiau antradienį pasiskundė ir pats D. Trumpas.

„Žurnalas „Time“ parašė apie mane palyginti gerą straipsnį, bet nuotrauka yra blogiausia iš visų“, – antradienio rytą savo „Truth Social“ paskyroje parašė D. Trumpas.

„Jie „panaikino“ mano plaukus, o tada ant mano galvos uždėjo kažką, kas atrodo kaip plaukiojanti karūna, bet labai maža. Tikrai keista! Niekada nemėgau fotografuotis iš apačios, bet ši nuotrauka yra super bloga ir verta kritikos. Ką jie daro ir kodėl?“ – parašė D. Trumpas.

