Lietuvoje masiškai plinta naujas sukčiavimo būdas: skubiai įspėja neapsigauti

Tokios apgaulės dažnai atrodo įtikinamai, tačiau jų tikslas – išvilioti jautrią informaciją.
Ragina išlikti budriems
Policija pabrėžia, kad panašios sukčiavimo schemos socialiniuose tinkluose plinta vis dažniau, todėl svarbu atpažinti pavojų laiku.
„Atsargiai! Sukčiai vilioja laimėjimais!
Mielagėnų Kraštas gyventoja pranešė apie galimą sukčiavimo atvejį.
Ji gavo žinutę iš tariamo „Autowelt“ puslapio, kuriame buvo teigiama, kad ji neva laimėjo „Volkswagen Tiguan R-Line (2025 m. modelio metų)“ automobilį.
Žinutėje buvo pateikta nuoroda ir prašoma užsiregistruoti, kad būtų „atsiųstas prizas“.
Tai – apgaulė, siekianti išvilioti asmens ar finansinius duomenis.
- Nespauskite įtartinų nuorodų;
- Nepildykite jokių formų;
- Blokuokite siuntėjus ir praneškite apie tokius atvejus „Facebook“ ar policijai.
Daugiau informacijos apie netikrus laimėjimus šioje nuorodoje.
Būkite budrūs! Saugokite vieni kitus!“, – rašoma įraše.
Paprasti, bet veiksmingi patarimai, kaip apsisaugoti nuo sukčių
Siekiant apsaugoti savo asmens duomenis internete, visų pirma svarbu elgtis sąmoningai ir atsakingai. Pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro ekspertė Živilė Kielienė rekomenduoja:
Tikrinkite informaciją – jeigu gaunate pasiūlymą investuoti ar įsidarbinti, pasidomėkite įmone ar investavimo platforma, atsiliepimais, patikimumu. Kartu atsiminkite – jeigu tai skamba per gerai, kad būtų tiesa, ko gero, taip ir yra.
Sulaukėte „rusakalbio eksperto“ skambučio – dėkite ragelį, ignoruokite ir netęskite pokalbio.
Neskubėkite – sukčiai dažniausiai spaudžia priimti sprendimą čia ir dabar. Laikas pasitikslinti informaciją gali išgelbėti nuo nuostolių.
Neperduokite jokių savo banko duomenų tretiesiems asmenims ir niekada nesutikite atidaryti sąskaitos „kitam žmogui“.
Būkite ypač atsargūs su lengvais darbo pasiūlymais, kurie reikalauja pervesti ar „tvarkyti“ pinigus. Tai dažnas būdas pritraukti žmones tapti mulais – pinigų plovimo tarpininkais nusikaltėliams.
Naudokite tik oficialius kanalus – jeigu kyla abejonių, kreipkitės į banką ar policiją oficialiais kontaktais, o ne tais, kuriuos nurodė nepažįstamieji. Sukčiai stengiasi pereiti į kitus komunikacijos kanalus, pavyzdžiui, Viber, Telegram ar WhatsApp. Niekada to nedarykite.
Dalinkitės patirtimi – jeigu tapote bandymo jus apgauti liudininku, informuokite artimuosius. Žinojimas padeda apsisaugoti.
Daugiau naudingų patarimų, kaip apsisaugoti nuo sukčių ir apsaugoti savo duomenis internete, rasite paspaudę čia.
