Lietuvos policija siunčia skubią žinią gyventojams: įsidėmėkite

Pasak policijos atstovų, pastaruoju metu dažnėja situacijų, kai socialiniuose tinkluose, ypač „Instagram“ ar „Facebook“, platinami tariamai patikimi investavimo pasiūlymai.
Ragina išlikti budriems
Pareigūnai ragina gyventojus būti itin budrius, nepasitikėti nepažįstamais asmenimis ir prieš atliekant bet kokius piniginius pervedimus visada pasitikrinti informaciją.
„IŠ PAROS ĮVYKIŲ SUVESTINĖS:
Spalio 21 d. gautas pranešimas, kad apgaulės būdu įtikinta nepažįstamų asmenų socialiniame tinkle „Instagram“ investuoti pinigus. Į kitų asmenų sąskaitas jie pervedė 4 708 eurus, tačiau nei uždarbio, nei investuotos sumos neatgavo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Dalinamės informacija, kaip to išvengti“, – rašoma įraše.
Atskleidė, kaip nepakliūti į sukčių pinkles
Virtualus policijos patrulis pasidalijo ir aktualiais vizualais, kuriuose pateikiama naudinga informacija:
„POLICIJOS VIRTUALUS PATRULIS INFORMUOJA.
GAVOTE PASIŪLYMĄ INVESTUOTI?
KĄ PASIŪLĖ SUKČIUS?
- Ypač mažos rizikos investavimas;
- Galimybė greitai uždirbti didelę grąžą;
- Svetainė, kuri atrodo gan patikimai su žinomo žmogaus nuotrauka;
- Įnešėte sumą, matote labai gerus, bet netikrus, pajamingumo augimo rodiklius, kurie vilioja įnešti dar daugiau pinigų.
KAIP TO IŠVENGTI?
Neperveskite ir neineškite pinigų į nežinomų fizinių ar juridinių asmenų sąskaitas.
Nepasitikėkite, jeigu pasiūlymai žada „greitą praturtėjimą“ ir „jokios rizikos“.
Nuolat tikrinkite informaciją.
Niekam nesuteikite prieigos prie savo kompiuterio ir nediekite į savo įrenginį jokių programų, kurios leistų kitiems asmenims valdyti jūsų kompiuterį nuotoliniu būdu.
Jeigu nukentėjote – užpildykite pranešimą per www.epolicija.lt arba skambinkite bendruoju pagalbos numeriu – 112“, – rašoma vizuale.
