Pamatę, kas vyksta gatvėje, gyventojai negalėjo patikėti savo akimis: ragina visus reaguoti nedelsiant

Vilniaus Žvėryno gyventoja Rūta socialiniuose tinkluose pasakoja, kad dažnai į darbą ji keliauja pėsčiomis. Ir nors vyraujant geriems orams viskas būna gerai, tačiau tik pradėjus lyti dalis gatvių, pasak gyventojos, pėstiesiems tampa sunkiai įveikiamos, kadangi jos paprasčiausiai patvinsta.
Tuo gyventoja šią savaitę pasidalino ir feisbuko grupėje „WTF, Vilniau? Juk tikrai galime geriau!“.
„Po lietaus sostinės Žvėryno rajone taip atrodo Maloniosios ir Upės gatvių sankryža. Fotografuota du rytus iš eilės, trečią dieną jau nebefotografavau, bet situacija ne itin pasikeitusi. Ežeras sumažėjo, bet dar liko“, – teigė Rūta, dalindamasi nuotraukomis, kuriose matyti patvinusios gatvės.
Gyventoja aiškina, kad didelės balos kaupiasi ties vandens surinkimo grotelėmis, kurios itin dažnai užsikemša lapais ir šiukšlėmis.
„Per daug nesiskųsčiau, jei nebūtų apsemta ir nemaža dalis šaligatvio, nors ir važiuojamoje dalyje ežerai neturėtų telkšoti“, – naujienų portalui tv3.lt kalbėjo vilnietė.
„Jei 100 kartų iš 100 groteles užkemša šiukšlės, turbūt kažkas ne taip su grotelėmis ir jų nepriežiūra, o ne tai, kad lyja?“, – socialiniuose tinkluose pridėjo ji.
Rūta taip pat tvirtino apie situaciją pranešusi, tačiau situacija neva nepasikeitusi.
„Pranešiau, bet situacija nesikeičia. Tai šitaip skatinama vaikščioti pėsčiomis?“ – klausė vilnietė.
Tiesa, patikrinus platformą „Tvarkau miestą“ tokio pranešimo šiuo metu fiksuota nėra.
Tokių vietų yra ir daugiau
Naujienų portalo tv3.lt žurnalistam Rūta taip pat pasakojo, kad su panašia ir netgi didesne problema vilniečiai susiduria ir Karoliniškių mikrorajone Kęstučio g. ten esančioje Latvių stotelėje.
„Ten problema irgi aiški – pakėlė perėją, o arti (nei prieš perėją, nei už jos) nutekėjimo grotelių išvis nėra. Tai ir ten po didesnių liūčių formuojasi ne tai kad balos, o jau tikri ežerai. Ir nebesvarbu metų laikas, nes ten vanduo išvis neturi kur nutekėti. Ir tada norint pereiti gatvę tenka bristi per gana gilias balas“, – komentavo ji.
Be to, vilnietės įrašas socialiniuose tinkluose taip pat sulaukė dešimčių reakcijų, o kiti gyventojai pridėjo, kad su panašiomis situacijomis jiems irgi tenka susidurti ir savo rajonuose.
„Žirmūnuose prie žiedinės sankryžos šalia parduotuvės irgi toks pats ežeras prie pėsčiųjų perėjos visada susidaro“, – teigė vienas gyventojas.
„Žirmūnuose daug kur taip yra, deja. Apie vidinius kiemus net nešneku“, – antrino kita gyventoja.
Nurodė, kur kreiptis
Esant dabartinei situacijai, kyla klausimų ir kaip sostinė bus pasiruošusi spręsti kylančias problemas dėl kritulių, kai ateis ir šaltasis metų laikotarpis.
Dėl to naujienų portalo tv3.lt žurnalistai kreipėsi ir į Vilniaus miesto savivaldybę. O kaip nurodė jos atstovas Gabrielius Grubinskas, kad pranešti apie tokias situacijas reikėtų „Grindos“ avarinei tarnybai.
„Apie užsikimšusius šulinėlius ir gatvėje ar ant šaligatvio kylantį vandenį rekomenduojame pranešti Grindos avarinei tarnybai numeriu 1355 arba el. paštu [email protected]. Per „Tvarkau miestą“ pateikiami pranešimai taip pat perduodami Grindos avarinei tarnybai“, – aiškino Vilniaus miesto savivaldybės atstovas.
Pasak jo, į tokias problemas yra reaguojama nedelsiant, siekiant užtikrinti žmonių ir turto saugumą bei praėjimo ir pravažiavimo takus.
„Žmogiškieji resursai yra planuojami atsižvelgiant į orų prognozes – pavyzdžiui, sinoptikams prognozuojant gausesnį lietų ar liūtis, užtikrinant operatyvų reagavimą į galimus sąnašų šulinėliuose ar nuvirtusių medžių atvejus, pasitelkiamos gausesnės darbuotojų pajėgos“, – pridūrė G. Grubinskas.
