Virdami ryžius įberkite 1 produktą: rezultatas nustebins

Daugeliui iš mūsų ryžių virimas nėra paprastas dalykas – kyla klausimų, kiek jų virti ar kaip suteikti daugiau skonio. Vis tik egzistuoja triukas, kuris gali pakeisti patiekalą, rašoma express.co.uk.
Quora platformoje, diskusijoje „Kaip pagerinti baltų ryžių skonį“, vartotojas Pijush Mandal atskleidė, kad paslaptis slypi viename paprastame, bet naudingame ingrediente – lauro lape.
Paprastas ryžių pagerinimo būdas
Mandal teigė: „Daugelis patyrusių virėjų žino šį triuką. Norint išgauti gerą ryžių skonį tiesiog gerai nuplaukite paprastus ryžius ir virimo metu įdėkite keletą lauro lapų.“
Lauro lapai parduodami daugelyje parduotuvių – švieži, džiovinti ar malti. Pakanka vos 2 lapelių, kuriuos prieš patiekiant reikėtų išimti.
Rezultatas – aromatingi, estetiškai gražūs ryžiai.
Nauda sveikatai
Pasak Mandal, lauro lapai suteikia ne tik skonį, bet ir:
- vitaminų A, B6 ir C – stiprina imunitetą;
- antibakterinių savybių – mažina infekcijų ir alergijų poveikį;
- gerina medžiagų apykaitą.
Naujienų portalas WebMD papildomai pažymi, kad lauro lapai:
- beveik neprideda kalorijų;
- padidina ląstelienos, vitaminų, mineralų ir antioksidantų kiekį;
- yra geras vitamino A, C, B6, kalcio, geležies ir mangano šaltinis.
Šios medžiagos gali padėti stiprinti imuninę sistemą ir net sumažinti diabeto riziką.
