Kalendorius
Spalio 4 d., šeštadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Patarimai

Virdami ryžius įberkite 1 produktą: rezultatas nustebins

2025-10-04 16:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-04 16:30

Vos vienas ingredientas gali pagerinti jūsų verdamų ryžių skonį. Jis tekainuoja centus, o patiekalą pavyks pagaminti kur kas skaniau.

Ryžiai (nuotr. YouTube)

Vos vienas ingredientas gali pagerinti jūsų verdamų ryžių skonį. Jis tekainuoja centus, o patiekalą pavyks pagaminti kur kas skaniau.

REKLAMA
0

Daugeliui iš mūsų ryžių virimas nėra paprastas dalykas – kyla klausimų, kiek jų virti ar kaip suteikti daugiau skonio. Vis tik egzistuoja triukas, kuris gali pakeisti patiekalą, rašoma express.co.uk.

Quora platformoje, diskusijoje „Kaip pagerinti baltų ryžių skonį“, vartotojas Pijush Mandal atskleidė, kad paslaptis slypi viename paprastame, bet naudingame ingrediente – lauro lape. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paprastas ryžių pagerinimo būdas

Mandal teigė: „Daugelis patyrusių virėjų žino šį triuką. Norint išgauti gerą ryžių skonį tiesiog gerai nuplaukite paprastus ryžius ir virimo metu įdėkite keletą lauro lapų.“

REKLAMA
REKLAMA

Lauro lapai parduodami daugelyje parduotuvių – švieži, džiovinti ar malti. Pakanka vos 2 lapelių, kuriuos prieš patiekiant reikėtų išimti.

REKLAMA

Rezultatas – aromatingi, estetiškai gražūs ryžiai.

Nauda sveikatai

Pasak Mandal, lauro lapai suteikia ne tik skonį, bet ir:

  • vitaminų A, B6 ir C – stiprina imunitetą;
  • antibakterinių savybių – mažina infekcijų ir alergijų poveikį;
  • gerina medžiagų apykaitą.

Naujienų portalas WebMD papildomai pažymi, kad lauro lapai:

  • beveik neprideda kalorijų;
  • padidina ląstelienos, vitaminų, mineralų ir antioksidantų kiekį;
  • yra geras vitamino A, C, B6, kalcio, geležies ir mangano šaltinis.

Šios medžiagos gali padėti stiprinti imuninę sistemą ir net sumažinti diabeto riziką.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų