Atrado geriausią bulvinių blynų receptą: užsirašykite iš karto

Reikės: 6 vidutinio dydžio bulvių; 1 kiaušinio; 1 vidutinio dydžio svogūno; 2/3 arb. š. druskos; 1/3 arb. š. juodųjų pipirų; 1 arb. š. citrinos sulčių (nebūtina); saulėgrąžų aliejaus kepimui.
Svogūną nulupame, supjaustome nedideliais kubeliais. Bulves nulupame, sutarkuojame bulvine smulkia tarka (arba tarkavimo mašina).
Gautą bulvių masę nukošiame per sietelį, tada sudedame į didesnį indą, įmušame kiaušinį, sudedame svogūną, įpilame citrinos sulčių (je naudojate), pagardiname druska, pipirais ir išmaišome.
Keptuvėje ant vidutinės ugnies įkaitiname pora šaukštų aliejaus. Dedame po 1 valg. š. bulvių masės ir kepame blynus iš abiejų pusių, kol gražiai apskrus, iškepusius dedame į lėkštę. Taip iškepame visus blynus ir skanaujame.
Blynus patiekite su grietine, dar galite užbarstyti bulvių prieskoniais. Blynai skanūs ir šalti.