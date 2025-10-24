Taip keptas bulvių kugelis patiks visiems: kartosite ne kartą

Kugeliui reikės: 2 kg bulvių; 1 didelis svogūnas; 3 kiaušiniai; 200 ml pieno; 250 g varškės; pagal skonį druskos; pagal skonį maltų pipirų; kelios šakelės čiobrelio; aliejaus.
Bulves nuskutame ir sutarkuojame tarkavimo mašina kartu su svogūnu.
Kiaušinius lengvai paplakame ir supilame į tarkius, pilame virintą pieną, šlakelį aliejaus, dedame varškę, gardiname druska, pipirais, čiobrelio lapeliais. Išmaišome.
Supilame bulvių masę į kepimo skardą (galima į mažas porcijines) ir išlyginame paviršių ir dedame į orkaitę.
Kepame 180 °C apie 90 min. arba kol kugelis iškepa (mažesnės talpos skardose iškeps greičiau).
Tiekiame su grietine arba spirgiukų padažu.