Odeta išdavė superinį kugelio receptą: girs visa šeimyna

Kugeliui reikės: 2 kg bulvių; 1 didelio svogūno; 3 kiaušinių; 200 ml pieno; 250 g varškės; pagal skonį druskos; pagal skonį maltų pipirų; kelių šakelių čiobrelio; aliejaus.
Bulves nuskutame ir sutarkuojame tarkavimo mašina kartu su svogūnu. Kiaušinius lengvai paplakame ir supilame į tarkius, pilame virintą pieną, šlakelį aliejaus, dedame varškę, gardiname druska, pipirais, čiobrelio lapeliais.
Išmaišome. Supilame bulvių masę į kepimo skardą (galima į mažas porcijines) ir išlyginame paviršių ir dedame į orkaitę. Kepame 180 C. apie 90 minučių arba, kol kugelis iškepa (mažesnės talpos skardos, iškeps greičiau).
Tiekiame su grietine arba spirgiukų padažu.