Receptai

Atskleidė „pačių pačiausių“ sklindžių receptą: kirsite, net ausys linksės

2025-09-20 11:45 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-20 11:45

„Iš tikro, tai patys pačiausi sklindžiai“, – rašo tinklaraščio „Gera virtuvė“ autorė Dalia.  

Sklindžiai su obuoliais (nuotr. Gera virtuvė)

Mano vyras turi labai aiškią nuomonę kai kuriais klausimais. Ir jis kartais savo tiesa būna taip įsitikinęs, kad neįmanoma jį perkalbėti. Tačiau kartais aš jį pergudrauju. Kad ir su šiais sklindžiais. Jis visada sako, kad keptų obuolių kur jie bebūtų jis nevalgo (bet juk tai taip skanu!).

Ilgą laiką blynelius kepdavau jam be obuolių. Bet kartą pabandžiau obuolių įdėti labai mažai. Praslydo. Antrą kartą įdėjau daugiau. Suvalgė.

O kai paklausiau, kaip jam blynai, gavau patvirtinimą, kad skanūs. Jis net nežino, kad valgo keptus obuolius, o aš jam ir nesakau. Juk jis nealergiškas keptiems obuoliams, kitu atveju taip tikrai nesielgčiau.

Bet gal gana mano paslapčių. Geriau apie receptą.

Sklindžių su obuoliais receptas

Sklindžiams:

  • 2 kiaušinių,
  • 200 ml pieno,
  • 5 v. š. (kupini) miltų,
  • 3 a. š. cukraus,
  • truputis druskos,
  • 2 obuoliai,
  • vanilinio cukraus, cinamono (bet nebūtinai), 
  • lydyto sviesto ar aliejaus kepimui.

Padažui:

  • 200–250 gr grietinės,
  • 2 v. š. cukraus.

Visada maišant blynams tešlą atskirkite kiaušinio trynius ir baltymus. Į baltymus įberkite šiek tiek druskos, taip jie geriau išsiplaks ir bus standūs. Į trynius įberkite cukraus. Visada pirmiausia gerai išplakite baltymus, o po to – iki baltumo trynius.

Į išplaktą trynių masę supilkite pieną ir suberkite miltus. Dar kartą viską išplakite mikseriu. Sudėkite nuluptus ir šiaudeliais supjaustytus obuolius. Tuomet jau su šaukštu sudėkite baltymus ir atsargiai viską permaišykite.

Kepkite įkaitintoje keptuvėje vis pavartant. Pateikite su grietine sumaišyta su cukrumi. Obuolių galite dėti ir daugiau, kad būtų obuoliai tešloje.

Čirviniai blynai su obuoliais (nuotr. Kviečiu į virtuvę)
Šią čirvinių blynų tešlą išmoksite mintinai: skonis – tobulas
Blyneliai (nuotr. Kviečiu į virtuvę)
Šie blynai taps rudens atradimu: receptą išdavė visiems
