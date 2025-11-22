Laukia daug išeiginių: už kelionę per šventes prašo ir 1,5 tūkst. eurų

Dažniausiai kiekvienas šventes lietuviai sutinka prie stalo su artimaisiais. Visgi toks šventimo būdas kai kuriems jau yra pabodęs, todėl lietuviai mėgsta švenčių metu išvykti paatostogauti ir Šv. Kūčias bei Šv. Kalėdas sutinka svetur.
Taigi kiek šiemet kainuotų šventes sutikti užsienyje?
Šventės užsienyje už porą šimtų eurų – misija įmanoma?
Pavyzdžiui, norintys trumpo pabėgimo per didžiąsias žiemos šventes jau Šv. Kūčių dieną gali išvykti į Taliną (Estija) ir ten praleisti 2 naktis. Už tokią kelionę reikėtų sumokėti 131 eurą, o į kainą įeitų skrydžiai bei apgyvendinimas su pusryčiais.
Taip pat tomis pačiomis dienomis galima išvykti į Suomijos miestą Turku. 2 naktys miesto centre esančiame viešbutyje ir skrydžiai vienam asmeniui šiuo metu kainuoja 152 eurus.
Tiesa, į šią kainą neįskaičiuotas maitinimas ir pramogos, todėl galutinė kelionės kaina būtų kiek didesnė.
Taip pat gana pigiai švenčių išeigines praleisti galima Krokuvoje (Lenkija). Išvykti taip pat reikėtų Šv. Kūčių dieną, o tai vienam žmogui kainuotų 184 eurus.
Į šią kainą įeina skrydžiai ir apgyvendinimas, tačiau neįskaičiuotas maitinimas.
Už 222 eurus žmogui šventes galima praleisti Nicoje (Prancūzija). Į šią kainą yra įskaičiuoti skrydžiai bei nakvynė.
Neskaičiuojantiems – egzotiškesni variantai
Tiesa, ne visi ieško pigiausio varianto ir nori sutaupyti. Štai tiems, kas yra pasiruošę paišlaidauti, siūlomos ir tolimesnės kelionės.
Pavyzdžiui, su pritaikyta nuolaida už 1 601 eurą yra siūloma 4 naktis praleisti Niujorke (JAV). Į šią kainą įskaičiuoti skrydžiai, nakvynė ir pusryčiai viešbutyje.
Tuo metu už 1 441 eurą galima įsigyti išvyką į saulėtąjį Egiptą. Už tokią kainą įsigyjami skrydžiai, apgyvendinimas ir „viskas įskaičiuota“ maitinimas.
1 311 eurų kainuoja keturių naktų kelionė į Jungtinius Arabų Emiratus (JAE). Šią kelionę įsigiję žmonės šventes sutiktų Abu Dabyje, o į kainą būtų įskaičiuoti skrydžiai, apgyvendinimas ir pusryčiai.
Taip pat galima rasti pasiūlymų ir į Tenerifę (Ispanija), kur šilti orai taip pat dar lepina. Trumpo 3-jų naktų pabėgimo kaina žmogui siekia 1 153 eurus, o į ją įskaičiuoti skrydžiai, apgyvendinimas ir pusryčiai.
Be to, galima rasti ir nemažai kelionių pasiūlymų į žymųjį Dubajų (JAE). Pavyzdžiui, už 967 eurus asmuo gali čia praleisti 4 naktis. Į kainą yra įskaičiuoti skrydžiai, apgyvendinimas ir pusryčiai.
Šiemet kelionės – bent 10 proc. brangesnės
Nepaisant to, kad atostogų kainos priklauso nuo kelionės krypties, poilsio trukmės ar pasirinkto viešbučio, kelionių organizatoriaus „Tez Tour“ ryšių su visuomene ir rinkodaros skyriaus vadovė Inga Aukštuolytė pažymėjo, kad šiemet visos atostogų kainos paaugo vidutiniškai apie 10–15 proc.
Anot jos, tokiems kainų pokyčiams įtakos turėjo nemažai veiksnių.
„Vidutinei kelionės kainai įtaką daro ne tik viešbučių kainos, bet ir brangstantis aptarnavimas, skrydžių kainos, darbuotojų atlyginimai ir pan. Palyginimui, vidutiniškai kelionei į Turkiją šiais metais lietuviai turi skirti apie 950 eurų asmeniui, o t. y. 12 proc. daugiau nei prieš metus“, – nurodė I. Aukštuolytė.
Tokios pat nuomonės yra ir Lietuvos turizmo asociacijos vykdančioji direktorė Milda Plepytė-Rainienė, kuri pridėjo, kad kainų augimą lėmė ir infliacija, degalų kainų svyravimai, didėjantys aplinkosaugos reikalavimai, augantis darbo užmokestis bei oro linijų konkurencijos pokyčiai.
„Statistiškai vertiname, kad už savaitės trukmės atostogas Lietuvos keliautojai vidutiniškai skiria apie 900 eurų asmeniui, o tai yra apie 50 eurų daugiau nei prieš metus“, – nurodė ji.
Tuo metu kelionių agentūros „Novaturas“ atstovai atkreipė dėmesį, kad kainų augimą lemia ir didėjantis gyventojų noras keliauti:
„Įtakos kainų augimui turi ir didėjanti bendra paklausa kelionėms. Kelionių kainos į lietuvių labiausiai pamėgtas atostogų kryptis – Turkiją ar Egiptą – šiemet tikėtina galėtų išaugti vidutiniškai apie 10 proc.“
Spalį – pastebimas keleivių aktyvumo augimas
Lietuvos oro uostai (LTOU) dalijasi, kad spalį jų paslaugomis naudojosi per 706 tūkst. keleivių. Lyginant su 2024 metų spalio mėnesiu, srautas buvo 9 proc. didesnis.
Keleivių skaičiaus augimas fiksuotas nepaisant to, kad spalio mėnesį dėl keleivių ir orlaivių saugumo net keletą kartų buvo įvesti oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto, taip pat kartą – virš Kauno oro uosto.
Keleivių srautas Vilniaus oro uoste spalį sudarė beveik 507 tūkst. aptarnautų asmenų, Kauno – per 152 tūkst., Palangos – beveik 47 tūkst.
Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, Vilniuje keleivių srautas buvo beveik 7 proc. didesnis, Kaune paaugo 11 proc., o Palangos oro uosto paslaugomis pasinaudojo net 31,5 procento daugiau keleivių.
Bendram keleivių skaičiaus augimui įtakos turėjo sezoninė užsakomųjų skrydžių paklausa – į Turkiją, Egiptą ir kitas šalis keliaujančių žmonių srautai.
Populiariausios reguliarių skrydžių kryptys spalį pagal keleivių srautus bendrai LTOU tinkle buvo Londonas, Kopenhaga, Varšuva, Ryga ir Frankfurtas.
Iš viso LTOU tinkle per spalio mėnesį aptarnauti 5 665 skrydžiai, t. y. 2,2 proc. daugiau nei buvo praėjusių metų spalį. Vilniaus oro uoste aptarnauti 4 002 skrydžiai, Kauno oro uoste – 1 216 skrydžių, Palangos oro uoste – 447 skrydžiai.
Skrydžių augimą fiksavo tiek Kauno (+9 proc.), tiek Palangos oro uostas (+12 proc.). Vilniaus oro uoste skrydžių skaičius per spalį (lyginant su 2024 metų tuo pačiu mėnesiu) buvo 0,5 proc. mažesnis. Tam įtakos turėjo spalio mėnesį fiksuoti oro erdvės ribojimai.
LTOU atstovai tikisi, kad prognozuojamas metinis keleivių skaičius visuose trijuose Lietuvos oro uostuose pirmą kartą istorijoje šiemet turėtų perkopti 7 mln. keleivių.
