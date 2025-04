Kiaušiniai – 3,59 euro, o majonezas – 14,05 euro: kurioje parduotuvėje pigiau prieš Velykas?

Retas augina vištas ir turi naminių kiaušinių, iš kurių galima pasigaminti ir naminį majonezą. Tad kiek jie kainuoja įprastose didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse?

Trečiadienio vakarą naujienų portalo tv3.lt žurnalistai apsilankė prie darbo arba namų esančiose parduotuvėse „Iki“, „Lidl“, „Maxima“, „Norfa“ ir „Rimi“.

Nusprendėme jose nufotografuoti mažiausias ir didžiausias kainas, už kiek galima nusipirkti 10 kiaušinių ir majonezo (lyginome 1 litro arba kilogramo kainą).

Suprantama, visoje Lietuvoje to paties tinklo parduotuvėse kainos gali skirtis. Be to, jos gali keistis kasdien, ypač jeigu prekybininkai naudoja elektronines etiketes.

Kita vertus, su nuolaidų ar lojalumo kortelėmis pirkėjams gali būti siūlomos mažesnės prekių kainos.

Kaip ten bebūtų, trečiadienį pigiausi kiaušiniai daugelyje parduotuvių atsėjo po 1,99 eurų už 10 vienetų.

Tik „Norfoje“ buvo taikoma akcija ir kaina buvo 20 centų mažesnė – 1,79 euro. Tuo metu „Iki“ kiaušinių kaina tik tiems, kas turi lojalumo kortelę – 1,49 euro.

10 brangiausių kiaušinių kaina prekybos tinkluose svyravo nuo 2,39 euro „Lidl“ arba 2,65 euro „Maxima“ parduotuvėse iki 3,59 euro „Rimi“.

REKLAMA

REKLAMA

Pigiausio ir brangiausio majonezo kainos skyrėsi kur kas labiau nei kiaušinių.

Pirmiausia jį perkantiems reikėtų atkreipti dėmesį į majonezo riebumą, taip pat į pakuotės tūrį.

Labai gali būti, kad iš pažiūros pigesnis majonezas gali būti brangesnis, perskaičiavus į 1-o litro kainą.

REKLAMA

Pigiausias (ir liesiausias) majonezas trečiadienį buvo pardavinėjamas „Norfoje“ – 1,44 euro už litrą, taip pat „Rimi“ – 1,76 euro.

Brangiausio majonezo galima nusipirkti „Iki“ ir „Maxima“ parduotuvėse – atitinkamai po 14,24 ir 14,05 euro už litrą.

Kiaušinių ir majonezo kainos (21 nuotr.) Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos +17 Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos Kiaušinių ir majonezo kainos

(21 nuotr.) FOTOGALERIJA. Kiaušinių ir majonezo kainos

Valstybės duomenų agentūros duomenimis, per pastaruosius metus Lietuvoje maisto produktai ir nealkoholiniai gėrimai pabrango 4,3 euro.

2024 m. balandį visoje Lietuvoje vidutinė vištų kiaušinių (M ir L dydžio) kaina buvo 2,20 euro už 10 vnt.

Tuo metu majonezas be priedų (1 kg) kainavo vidutiniškai 5,34 euro.

Šiemet Velykos švenčiamos balandžio 20–21 d. Šventinį sekmadienį daugelis parduotuvių nedirbs.