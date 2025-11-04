 
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Tyrimas: spalį pigiausiai apsipirkti siūlė prekybos tinklas „Lidl“, o brangiausiai – „Maxima“

2025-11-04 15:05
2025-11-04 15:05

Spalio mėnesį dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias prekybos tinklo „Lidl“ parduotuvėse, o brangiausias – „Maxima“, rodo slapto pirkėjo ir rinkos tyrimų bendrovės „SeeNext“ tyrimas.

Lidl parduotuvė

Spalio mėnesį dažno vartojimo prekių krepšelis buvo pigiausias prekybos tinklo „Lidl“ parduotuvėse, o brangiausias – „Maxima“, rodo slapto pirkėjo ir rinkos tyrimų bendrovės „SeeNext“ tyrimas.

1

Palyginus tyrimo metu nupirktų prekių krepšelių kainų vidurkius paaiškėjo, kad prekybos tinkle „Lidl“ jis siekė 37,41 euro, „Rimi“ – 37,61, „Norfa“ – 37,70, „Iki“ – 40,58, o „Maxima“ – 41,04 euro.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tyrimo duomenys rodo, kad pieno produktai pigiausiai kainavo „Rimi“ prekybos tinkle – 7,78 euro, o brangiausiai „Iki“ prekybos tinkle – 8,59 euro.

Tuo metu mažiausia mėsos produktų kaina buvo fiksuota „Norfa“ prekybos tinkle – 11,41 euro. Aukštesne mėsos produktų kaina labiausiai išsiskyrė prekių krepšelis „Iki“ prekybos tinkle, kur jis siekė 12,96 euro. Taip pat grūdinės kilmės produktai pigiausiai kainavo „Lidl“ – 3,02 euro, o brangiausiai „Iki“ – 3,21 euro. 

Tyrimo metu paaiškėjo, kad mažiausia vaisių ir daržovių kaina siūloma „Lidl“ – 2,97 euro, o didžiausia „Iki“ – 3,58 euro. Taip pat fiksuota, kad gėrimai spalį pigiausiai kainavo „Rimi“ – 8,55 euro, o brangiausiai prekybos tinkle „Maxima“ – 10,75 euro. 

Rezultatai rodo, kad likusių krepšelio produktų – juodojo šokolado, baltojo cukraus, saulėgrąžų aliejaus ir vištų kiaušinių – mažiausia kaina fiksuota „Rimi“ – 2,98 euro, o didžiausia „Iki“ – 3,47 euro. 

Tyrimas atliktas šių metų spalio 28 d. Jo metu „SeeNext“ slapti pirkėjai lankėsi Vilniaus ir Kauno penkių didžiausių šalies prekybos tinklų parduotuvėse – „Iki“, „Lidl“, „Maxima XX“, „Norfa XL“ ir „Rimi Hyper“. 

Apsipirkimui buvo pasirinktas 23 pigiausių dažno vartojimo prekių krepšelis. Jį sudarė iš skirtingų maisto kategorijų atrinktos prekės: pieno, mėsos, grūdinės kilmės, bakalėjos produktai, vaisiai, daržovės ir gėrimai.

