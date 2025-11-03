Nuo konditerijos cecho iki mūsų stalo: kaip gimsta populiariausias „Maximos“ tortas Lietuvoje?

Kasdien konditerijos cechuose rankomis gaminami tortai – tikras meistrystės ir nuoseklumo įrodymas. Pasak daugiau nei 13 metų „Maximoje“ dirbančios maisto technologės Saulės Gaidytės-Ašakevič, šis tortas nuo pat savo sukūrimo prieš du dešimtmečius užsitikrino išskirtinį pirkėjų dėmesį.
„Maskarponės sūrio tortas – tikras klasikos pavyzdys. Jis atspindi ne tik mūsų pirkėjų skonį, bet ir jų lojalumą. Šiuo metu tai – populiariausias konditerijos gaminys, sudarantis apie 10 proc. visų konditerijos pardavimų. Kasdien parduodame maždaug 700 kilogramų šio torto. Jo populiarumui įtakos gali turėti ne tik simpatijos italų virtuvei, bet ir lietuvių pastovumas – atradę mėgstamą skonį, pirkėjai jam lieka ištikimi dešimtmečiais“, – pasakoja maisto technologė.
Sėkmės paslaptis – kokybiški ingredientai
Maskarponės torto gamybos procesas vyksta konditerijos ceche Vilniuje, o vėliau iš logistikos centro tiekiamas į visas „Maximos“ parduotuves. Tortui pagaminti prireikia dviejų parų – tiek laiko reikia, kad biskvitas subręstų, o galutinis produktas pasiektų parduotuvių vitrinas.
„Tortas gimsta palaipsniui: pirmiausia kepame biskvitą, kurį paliekame pastovėti apie parą. Vėliau pjaustomi biskvito lakštai ir sluoksniuojami – vienas jų sutepamas spanguolių džemu, kitas dedamas ant viršaus, o tuomet paskirstomas kremas. Naudojame maskarponės sūrį, grietinėlę, šviežias braškes, šilauoges ir spanguolių džemą. Visus biskvitus kepame patys – jie gaminami iš, cukraus, ant kraiko laikomų vištų kiaušinių ir miltų“, – pasakoja S. Gaidytė-Ašakevič.
Per dieną maskarponės tortų gamybai sunaudojama apie 75 kg biskvito, 45 kg spanguolių džemo, 85 kg šviežių braškių ir 35 kg šviežių šilauogių – prieš didžiąsias metų šventes šie kiekiai išauga net kelis kartus. Uogos tortų puošybai perkamos tiek iš Lietuvos ūkininkų sezono metu, tiek iš užsienio tiekėjų – pirmiausia atsižvelgiama į produktų kokybę.
„Tiek šiam tortui, tiek visiems kitiems konditerijos gaminiams naudojame tik ant kraiko laikomų vištų kiaušinius. Šį reikalavimą taikome ne tik ingredientams, bet ir rinkdamiesi žaliavas visai „Meistro kokybės“ produkcijai“, – pažymi maisto technologė.
Puošyba – paskutinis etapas prieš fasavimą. Tuomet ant torto pakuotės užklijuojama etiketė, kurioje nurodytas svoris, sudėtis ir tinkamumo vartoti galiojimo laikas. Vėliau tortai paskirstomi po visas šalies tinklo parduotuves, kad dar švieži pasiektų pirkėjus jau kitą rytą po sufasavimo.
Rankų darbas – viso proceso esmė
Nors maskarponės kremą plaka maišytuvai, dauguma procesų atliekama rankomis. Gamybos cechuose skirtingos komandos atsakingos už atskirus darbus – nuo biskvito kepimo iki uogų atrinkimo ir tortų papuošimo. Darbas vyksta visą parą, pamainomis.
„Turime aiškiai apibrėžtą tvarką – kepykla ir konditerijos cechas veikia atskirai. Visi ingredientai sveriami tiksliai, o kiekviena žaliava naudojama tik atlikus kokybės patvirtinimą“, – akcentuoja S. Gaidytė-Ašakevič.
Jos teigimu, visi „Meistro kokybės“ gaminiai ruošiami be azo dažiklių – vietoje jų spalvos suteikimui pasirenkami natūralūs priedai..
„Rinkdamiesi ingredientus savo „Meistro kokybės“ konditerijos gaminiams sąmoningai atsisakome azo dažiklių. Siekdami estetiškos ir patrauklios gaminių išvaizdos, mūsų konditerijos meistrai naudoja įvairiausius natūralius sprendimus – šviežias, liofilizuotas ar konservuotas uogas, vaisius, jų tyreles, džiovintus gabalėlius. Tai leidžia išlaikyti ir desertų vizualinį patrauklumą, ir natūralumą“, – pasakoja maisto technologė.
Naujos pakuotės – aiškesniam pasirinkimui
Nuo liepos mėnesio palaipsniui atnaujinant „Meistro kokybės“ gaminių pakuotes į tvaresnes ir lengviau perdirbamas, iki metų pabaigos planuojama pakeisti ir visas konditerijos gaminių pakuotes. Kartu su šiuo pokyčiu sukurta aiški spalvų sistema, padedanti pirkėjams greičiau atpažinti skonį pagal dominuojančius ingredientus. Uogų skonio desertai pažymėti vyšnine spalva, šokoladiniai – tamsiai ruda, karameliniai – ryškiai oranžine, egzotinių vaisių – geltona, o maskarponės ar varškės pagrindu pagaminti desertai, kaip ir maskarponės tortas, – persikine.
Per metus „Maximos“ pirkėjai įsigyja bendrai apie 270 tonų maskarponės sūrio torto. Pasak S. Gaidytės-Ašakevič, tai – ne tik populiarumo rodiklis, bet ir pasitikėjimo ženklas. „Šis tortas – patikimas pasirinkimas bet kokia proga. Jis lengvas, purus, primena prancūziškos konditerijos tekstūrą. Jei nežinai, ką pasirinkti – tai visada puikus variantas“, – užakcentuoja „Maximos“ maisto technologė.
Straipsnį parengė: „UAB Maxima LT“.