 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
5
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Maistas

Nuo konditerijos cecho iki mūsų stalo: kaip gimsta populiariausias „Maximos“ tortas Lietuvoje?

REKLAMA / 2025-11-03 17:50 / šaltinis: tv3.lt
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Populiariausias konditerijos gaminys lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ asortimente – „Meistro kokybės“ maskarponės sūrio tortas – jau daugiau nei 20 metų džiugina pirkėjus ne tik švenčių metu, bet ir kasdien. „Maximos“ Kokybės ir maisto gamybos departamento technologė praskleidžia paslapties šydą – kuo ypatingas šis gaminys ir kokį kelią jis nueina, kol atsiduria parduotuvių vitrinose.

Maisto gamybos departamento technologė Saulė Gaidytė-Ašakevič
12

Populiariausias konditerijos gaminys lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ asortimente – „Meistro kokybės“ maskarponės sūrio tortas – jau daugiau nei 20 metų džiugina pirkėjus ne tik švenčių metu, bet ir kasdien. „Maximos“ Kokybės ir maisto gamybos departamento technologė praskleidžia paslapties šydą – kuo ypatingas šis gaminys ir kokį kelią jis nueina, kol atsiduria parduotuvių vitrinose.

REKLAMA
5
REKLAMA
REKLAMA

Kasdien konditerijos cechuose rankomis gaminami tortai – tikras meistrystės ir nuoseklumo įrodymas. Pasak daugiau nei 13 metų „Maximoje“ dirbančios maisto technologės Saulės Gaidytės-Ašakevič, šis tortas nuo pat savo sukūrimo prieš du dešimtmečius užsitikrino išskirtinį pirkėjų dėmesį.

REKLAMA

„Maskarponės sūrio tortas – tikras klasikos pavyzdys. Jis atspindi ne tik mūsų pirkėjų skonį, bet ir jų lojalumą. Šiuo metu tai – populiariausias konditerijos gaminys, sudarantis apie 10 proc. visų konditerijos pardavimų. Kasdien parduodame maždaug 700 kilogramų šio torto. Jo populiarumui įtakos gali turėti ne tik simpatijos italų virtuvei, bet ir lietuvių pastovumas – atradę mėgstamą skonį, pirkėjai jam lieka ištikimi dešimtmečiais“, – pasakoja maisto technologė.

REKLAMA
REKLAMA

Sėkmės paslaptis – kokybiški ingredientai

Maskarponės torto gamybos procesas vyksta konditerijos ceche Vilniuje, o vėliau iš logistikos centro tiekiamas į visas „Maximos“ parduotuves. Tortui pagaminti prireikia dviejų parų – tiek laiko reikia, kad biskvitas subręstų, o galutinis produktas pasiektų parduotuvių vitrinas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tortas gimsta palaipsniui: pirmiausia kepame biskvitą, kurį paliekame pastovėti apie parą. Vėliau pjaustomi biskvito lakštai ir sluoksniuojami – vienas jų sutepamas spanguolių džemu, kitas dedamas ant viršaus, o tuomet paskirstomas kremas. Naudojame maskarponės sūrį, grietinėlę, šviežias braškes, šilauoges ir spanguolių džemą. Visus biskvitus kepame patys – jie gaminami iš, cukraus, ant kraiko laikomų vištų kiaušinių ir miltų“, – pasakoja S. Gaidytė-Ašakevič.

REKLAMA

Per dieną maskarponės tortų gamybai sunaudojama apie 75 kg biskvito, 45 kg spanguolių džemo, 85 kg šviežių braškių ir 35 kg šviežių šilauogių – prieš didžiąsias metų šventes šie kiekiai išauga net kelis kartus. Uogos tortų puošybai perkamos tiek iš Lietuvos ūkininkų sezono metu, tiek iš užsienio tiekėjų – pirmiausia atsižvelgiama į produktų kokybę.

REKLAMA

„Tiek šiam tortui, tiek visiems kitiems konditerijos gaminiams naudojame tik ant kraiko laikomų vištų kiaušinius. Šį reikalavimą taikome ne tik ingredientams, bet ir rinkdamiesi žaliavas visai „Meistro kokybės“ produkcijai“, – pažymi maisto technologė.

Puošyba – paskutinis etapas prieš fasavimą. Tuomet ant torto pakuotės užklijuojama etiketė, kurioje nurodytas svoris, sudėtis ir tinkamumo vartoti galiojimo laikas. Vėliau tortai paskirstomi po visas šalies tinklo parduotuves, kad dar švieži pasiektų pirkėjus jau kitą rytą po sufasavimo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rankų darbas – viso proceso esmė

Nors maskarponės kremą plaka maišytuvai, dauguma procesų atliekama rankomis. Gamybos cechuose skirtingos komandos atsakingos už atskirus darbus – nuo biskvito kepimo iki uogų atrinkimo ir tortų papuošimo. Darbas vyksta visą parą, pamainomis.

„Turime aiškiai apibrėžtą tvarką – kepykla ir konditerijos cechas veikia atskirai. Visi ingredientai sveriami tiksliai, o kiekviena žaliava naudojama tik atlikus kokybės patvirtinimą“, – akcentuoja S. Gaidytė-Ašakevič.

REKLAMA

Jos teigimu, visi „Meistro kokybės“ gaminiai ruošiami be azo dažiklių – vietoje jų spalvos suteikimui pasirenkami natūralūs priedai..

„Rinkdamiesi ingredientus savo „Meistro kokybės“ konditerijos gaminiams sąmoningai atsisakome azo dažiklių. Siekdami estetiškos ir patrauklios gaminių išvaizdos, mūsų konditerijos meistrai naudoja įvairiausius natūralius sprendimus – šviežias, liofilizuotas ar konservuotas uogas, vaisius, jų tyreles, džiovintus gabalėlius. Tai leidžia išlaikyti ir desertų vizualinį patrauklumą, ir natūralumą“, – pasakoja maisto technologė.

REKLAMA

Nuo konditerijos cecho iki mūsų stalo: kaip gimsta populiariausias „Maximos“ tortas Lietuvoje?
(12 nuotr.)
(12 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Nuo konditerijos cecho iki mūsų stalo: kaip gimsta populiariausias „Maximos“ tortas Lietuvoje?

Naujos pakuotės – aiškesniam pasirinkimui

Nuo liepos mėnesio palaipsniui atnaujinant „Meistro kokybės“ gaminių pakuotes į tvaresnes ir lengviau perdirbamas, iki metų pabaigos planuojama pakeisti ir visas konditerijos gaminių pakuotes. Kartu su šiuo pokyčiu sukurta aiški spalvų sistema, padedanti pirkėjams greičiau atpažinti skonį pagal dominuojančius ingredientus. Uogų skonio desertai pažymėti vyšnine spalva, šokoladiniai – tamsiai ruda, karameliniai – ryškiai oranžine, egzotinių vaisių – geltona, o maskarponės ar varškės pagrindu pagaminti desertai, kaip ir maskarponės tortas, – persikine.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Per metus „Maximos“ pirkėjai įsigyja bendrai apie 270 tonų maskarponės sūrio torto. Pasak S. Gaidytės-Ašakevič, tai – ne tik populiarumo rodiklis, bet ir pasitikėjimo ženklas. „Šis tortas – patikimas pasirinkimas bet kokia proga. Jis lengvas, purus, primena prancūziškos konditerijos tekstūrą. Jei nežinai, ką pasirinkti – tai visada puikus variantas“, – užakcentuoja „Maximos“ maisto technologė.

Straipsnį parengė: „UAB Maxima LT“.

Birželio 1 d. 8 sezonas. Serija 39
Gegužės 25 d. 8 sezonas. Serija 38
Gegužės 18 d. 8 sezonas. Serija 37
Gegužės 11 d. 8 sezonas. Serija 36
Gegužės 4 d. 8 sezonas. Serija 35
Balandžio 27 d. 8 sezonas. Serija 34
Balandžio 20 d. 8 sezonas. Serija 33
Balandžio 13 d. 8 sezonas. Serija 32
Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
Sausio 22 d. 5 sezonas. Serija 18
Sausio 15 d. 5 sezonas. Serija 17
Sausio 8 d. 5 sezonas. Serija 16
REKLAMA
matyt,neperka,ką ir pastebiu
matyt,neperka,ką ir pastebiu
2025-11-03 15:26
labai brangus...ir jau nekoks,ne toks,koks anksčiau buvo...sintetika kažkokia dantyse jaučiasi
Atsakyti
.
.
2025-11-03 15:39
Žmogus prisimena tą skonį, koks buvo prieš metų 20! Tikrai buvo laabaai skanus, gaivus ir pirkom šiuos tortus, pyragaičius. Dabar tai beliko TIK jo išvaizda ir daugiau nieko. Neskanus, labai brangus ir, galimai, dar su palmių aliejum kaip ir kiti pyragai - kuršėnų, medaus, draugystės... Darykit pora eurų brangiau, bet BE palmių riebalų!!!!!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (5)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų