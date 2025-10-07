Butą išsinuomojusi šeima pakraupo, kokį radinį rado jame: bėgo netsisukdami

Nors „Airbnb“ griežtai draudžia kameras privačiose patalpose, šeima teigia, kad ši patirtis privertė juos skubiai išvykti ir suabejoti savo saugumu. Šis incidentas, nufilmuotas ir paviešintas „TikTok“, netrukus sulaukė tūkstančių peržiūrų ir įplieskė diskusijas apie viešnagių privatumo pažeidimus, rašoma mirror.co.uk.
Namo viduje aptiko veikiančią kamerą
K. Hardman pasidalijo vaizdo įrašu, kuris greitai išplito. Vaizdo įrašo prieraše jis rašė:
„Kai užsisakote „privatų“ laikiną namą ir sužinote, kad galbūt jis nėra toks privatus... Taigi, vakar atvykome į savo „Airbnb“. Tai graži vieta, bet dėl vieno dalyko nesu tikras, galbūt galite man padėti.“
Vaizdo įraše Kriss vaikščiojo po būstą ir pasuko kamerą, kad parodytų ant baltos lentynos padėtą vaizdo kamerą, kuri, regis, buvo įjungta. Tada jis paklausė:
„Ar tai leidžiama? Ar tai standartinė praktika, nes nemanau, kad tai turėtų būti leidžiama.“
Kol Kriss filmavo, fone girdėjosi žaidžiantis vienas iš jo vaikų. Žiūrovai, sukrėsti pamatyto vaizdo, ėmė aktyviai komentuoti. Vienas parašė: „Ne!!! Atjunkite.“
Kitas pridūrė: „Jie privalo jums pasakyti pagal įstatymą.“
Trečias komentavo: „Jokiu būdu. Man tai nepatiktų.“ Ketvirtas pastebėjo: „Išjunkite arba apverskite. Tai neleidžiama, ypač jei jums nepranešė.“
Dar vienas internautas rašė: „Kameros neturėtų būti leidžiamos. Jūs sumokėjote už šią vietą. Absurdiška.“
Šeima išsigando ir išvyko
Tą patį vakarą pora paskelbė naują vaizdo įrašą, kuriame pranešė, kad nusprendė palikti apgyvendinimo vietą. Kriss teigė:
„Tai mus tikrai išgąsdino, o mano žmonos ir trijų mažų vaikų saugumas mums reiškė daugiau.“
Jo partnerė Kate pridūrė: „Užsakymų bendrovės komanda visiškai palaikė sprendimą, jie sakė, kad galime persikelti ir kad jie ras apgyvendinimą, atitinkantį mūsų pageidavimus – keturių miegamųjų namelį, esantį Perto centrinio verslo rajono centre.“
Poros teigimu, užsakymų bendrovė pažadėjo apmokėti nakvynę viešbutyje ir rasti alternatyvų būstą be papildomų išlaidų. Tačiau situacija netikėtai pasikeitė, kai paaiškėjo, kad naujas būstas šeimai kainuotų tūkstančiais daugiau.
„Kai jie tai sužinojo, jie nutilo. Aš visą dieną su jais bendravau, bet klientų aptarnavimas nebuvo geriausias“, – pasakojo Kriss ir pridūrė, kad tada jie kreipėsi į savo sekėjus.
Atstovai galiausiai sureagavo
Kitą dieną užsakymų bendrovės atstovai vis dėlto išsprendė situaciją – padengė visus šeimos nuostolius ir padėjo surasti kitą apgyvendinimo vietą be jokio papildomo mokesčio.
Kriss vaizdo įraše sakė: „Jie sureagavo, bet gaila, kad reikėjo socialinių tinklų, kad užsakymų bendrovė pagaliau pasielgtų teisingai.“
Jis taip pat pridūrė: „Mums pasisekė, kad turime sekėjų, kurie tikrai mielai mums padeda, bet tie, kurie galbūt neturi tokių sekėjų, baisu pagalvoti, kokioje situacijoje jie galėjo būti palikti.“
Užsakymų bendrovė: kameros namų viduje – griežtai draudžiamos
Minėtos užsakymų bendrovės svetainėje aiškiai nurodyta, kad kameros ar kiti įrašymo įrenginiai namų viduje griežtai draudžiami, net jei jie išjungti.
„Mes neleidžiame šeimininkams turėti apsaugos kamerų ar įrašymo įrenginių, kurie stebi namų patalpas, net jei šie įrenginiai yra išjungti. Paslėptos kameros visada buvo draudžiamos ir toliau bus draudžiamos“, – teigiama jų puslapyje.
Leidžiama turėti tik išorines apsaugos kameras, triukšmo lygio jutiklius ar išmaniuosius įrenginius, tačiau tik tuo atveju, jei svečiai apie tai aiškiai informuojami ir laikomasi įstatymų.
Tuo tarpu „Airbnb Australia and New Zealand“ atstovas spaudai sakė:
„Neleidžiama šeimininkams turėti apsaugos kamerų ar įrašymo įrenginių, kurie stebi namų patalpas, net jei šie įrenginiai yra išjungti. Užsakymų bendrovė grąžino svečiui visą sumokėtą sumą ir padėjo jam užsisakyti kitą apgyvendinimo vietą.
Retais atvejais, kai šeimininkas ar svečias jaučiasi nesaugiai arba patiria su saugumu susijusių problemų aktyvios rezervacijos metu, turime saugumo komandą, su kuria galima susisiekti per mūsų visą parą veikiančią skambučių liniją.“
Nors incidentas baigėsi laimingai – šeima rado naują būstą ir gavo kompensaciją – Hardmanų šeima pripažino, kad patirtas stresas sugadino jų kelionės pradžią.
Šis atvejis dar kartą priminė, kaip svarbu tikrinti apgyvendinimo vietas ir nedelsiant pranešti apie bet kokius įtartinus įrenginius, ypač kai keliaujama su vaikais.
