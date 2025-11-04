„Siūlė kavos ir norėjo susipažinti“ – siaubas Utenoje: perspėja visus tėvus saugoti vaikus

Socialiniuose tinkluose išplito sunerimusių tėvų iš Utenos įrašas, kuriame jie perspėja kitus tėvus saugoti savo atžalas nuo nepilnamečius kalbinančio asmens.
„Prieš porą savaičių dukra, grįžusi iš mokyklos, pasakė, kad ėjo nuo mokyklos su draugėmis, priešais priėjo vyras pasiūlė kavos ar arbatos. Dukra pasakė nenoriu ir nuėjo. Kažkaip tada nesureikšminom“, – socialiniuose tinkluose anonimiškai vietinėje uteniškių grupėje rašė vienas iš tėvų.
Visgi sekmadienį, pasak mamos, šeimai lankantis statybinių prekių parduotuvėje, nepažįstamas vyras ir vėl užkalbino jų dukrą.
„Mes su vyru nuėjome prie statybinių medžiagų, dukra liko prie kalėdinių. Atėjusi pasakė, kad vėl tas pats vyras iš nugaros priėjo, pasiūlė susipažinti ir pakvietė kavos. Dukra pasakė, kad nieko nenori, atėjo pas mus buvo tikrai išsigandusi. Dukrai 16 metų“, – socialiniuose tinkluose teigė mama.
Ji pridūrė, kad nepažįstamas vyras vėliau vėl sugrįžo į parduotuvę, o tėvai savo ruožtu iškvietė ir policijos pareigūnus, kurie sustabdę nepažįstamąjį užsirašė jo duomenis.
„Sakė pareigūnai, neva aiškino, kad galvojo pilnametė ir norėjo susipažinti. Mes pasakėme, kad nepilnametė, o jei ir būtų pilnametė, jau kartą pasakė, kad nenori. Kokiu tikslu vėl lysti?“, – klausė ji, pridūrusi, kad nepažįstamasis atrodė, maždaug 40 m. amžiaus.
„Baisu ir dukrai, ir man kažkaip visą vakarą toks nerimas. Moterys merginos būkit atsargios“, – pridėjo ji.
Į įrašą sureagavę gyventojai teigė, kad tai jau ne pirmas kartas, kada uteniškiam tenka susidurti su panašiais besielgusiu asmeniu.
„Siūlė ir mano dukrai kavos“, – teigė viena gyventoja.
Policija reagavo nedelsiant
Utenos VPK komunikacijos poskyrio vedėja Asta Šuminienė naujienų portalo tv3.lt žurnalistams patvirtino, kad lapkričio 2 dieną iš tiesų buvo gautas toks pranešimas.
Tiesa, ji pridūrė, kad pagrindo pradėti tyrimą įvykio metu nebuvo.
„Lapkričio 2 d., apie 14.30 val., Utenos apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo gautas moters pranešimas, kad prekybos centre prie jos nepilnametės dukros priėjo nepažįstamas apie 40 metų vyras, kalbino ją, siūlė susipažinti ir kvietė išgerti kavos.
Mergina atsisakė eiti kartu, tačiau labai išsigando. Į pranešimą pareigūnai sureagavo nedelsdami. Pagal pranešėjos pateiktą apibūdinimą vyras buvo surastas ir nustatyta jo asmenybė. Jis paaiškino, kad norėjo tik susipažinti ir nesuprato, jog mergina yra nepilnametė. Pareigūnai asmenį įspėjo ir su juo prevenciškai pasikalbėjo. Pagrindo pradėti tyrimą nebuvo“, – nurodė A. Šuminienė, pridūrusi, kad anksčiau policijai asmuo žinomas nebuvo.
Tiesa, policijos atstovė pažymėjo, kad susidūrus su tokiais atvejais reikėtų nedelsiant kreiptis į pareigūnus.
„Susidūrus su įtartinu asmeniu ar situacija, kai jaučiamas pavojus, būtina nedelsiant skambinti skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112. Svarbu įsidėmėti žmogaus išvaizdą, aprangą ir išskirtinius bruožus – tai padeda pareigūnams greičiau nustatyti asmenį ir imtis reikiamų veiksmų“, – akcentavo A. Šuminienė.
