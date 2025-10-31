Kraupi akistata su nepažįstamuoju Vilniuje šokiruoja: „Nevaikščiokit vienos“

Vilniaus Pilaitės mikrorajono gyventojų grupėje „Pilaitės gyventojų bendruomenė“ išplito nerimą keliantis įspėjimas moterims ir vaikams.
Kaip teigia pilaitiškė Laura (tikrasis vardas ir pavardė redakcijai žinomi), trečiadienį išėjusi pasivaikščioti prie Pilaitės malūno, jai teko susidurti su nepadoriai besielgusiu vyru.
„Nevaikščiokit vienos ir saugokite vaikus! Visada išgirdusi apie iškrypėlius man tai atrodydavo tolima ir svetima istorija, buvo tolima iki šiandien. Galvojau išeisiu pasivaikščiot po gražųjį Pilaitės malūną. Apie 13 val. 30 min. Šioje vietoje stovėjo pora mašinų ir vienoje jų moteris o kitoje vidutinio amžiaus vyras ilgais plaukais ir kepure“, – socialiniuose tinkluose rašė Laura.
Einant pro pastatytus automobilius, pasak Lauros, vyras staiga atsidarė langą ir ją užkalbino
„Galvoju gal šiaip žmogui prireikė pagalbos. Pokalbis vyko taip:
– Atsiprašau
– Taip?
– Gal galit pažiurėt kaip baigiu?“, – pokalbį atkartojo moteris.
Išgirdusi tokį prašymą, Laura teigė iš karto pradėjusi traukti telefoną, tačiau tai pamatęs vyras nieko nelaukęs paspruko. Laura sako nespėjusi nei įsiminti vyro automobilio numerių, nei jo nufotografuoti, tačiau pamena, kad automobilis buvo baltas universalas.
„Tokioje nekasdieninėje situacijoje ne visada pavyksta staigiai išsitraukti telefoną ar įsiminti numerius, nes tu to tiesiog nesitiki. Ką darė iškrypėlis tuo metu manau nereik pasakot, džiaugiuosi, kad viso vaizdo nesimatė.
Panašu, niekur negali būt saugus, net ir dienos metu viešoje vietoje, kai aplink vaikšto žmonės. Jei esi ta moteris, kuri stovėjo toje vietoje ir turi vaizdo registratorių, prašau atsiliepk“, – dalinosi Laura.
Ne pirmas toks incidentas
Naujienų portalui tv3.lt Laura pasakojo, kad tai jau ne pirmas tokio tipo incidentas Pilaitėje. Štai šį birželį ji atsimena istoriją, kaip vienas vyras autobuse savo lytiniu organu trynėsi į moters ranką. .Tuomet TV3 žiniose teigta, kad ir daugiau moterų atpažino autobuse buvusį vyrą ir teigė, kad tai jau ne pirmas toks atvejis, kai jis priekabiauja prie moterų.
„Ji pradėjo jį filmuoti, iškrypėlis tuo metu bandė bėgti iš autobuso, kiek supratau nukentėjusi nesulaukė pagalbos iš aplinkos, sulaukė tik abejingumo. O įraše grupėje pajuokiančių ir pašaipių komentarų ne tik iš vyrų bet ir moterų“, – nusivylimo visuomenės reakcija neslėpė Laura.
Tiesa, dėl kilusio incidento Laura sako į policiją nesikreipusi, kadangi nespėjo įsiminti ją užkalbinusio vyro automobilio numerių ir jo nenufotografavo.
Ji pabrėžė, kad tokiose situacijose reikia reaguoti greitai, tačiau, kai nesi su tuo susidūręs, paprasčiausiai pasimeti.
„Dabar manau, kad vis dėl to reikėjo kviesti policiją nors ir neįsiminiau numerių bet kokiu atveju, galbūt tas žmogus jau buvo baustas už tai ir policija jį būtų radusi. Manau, dažnai tokie tyrimai būna nutraukiami nes paaiškėja kad iškrypėlis yra ligonis“, – kalbėjo ji,
Ji taip pat pridūrė, kad šis incidentas sukėlė šleikštulį ir pasėjo didelį nesaugumo jausmą, kadangi net ir dienos metu moterys, pasak jos, negali jaustis saugios.
„Tylėjimas ir abejingumas puiki terpė vykti nusikaltimams. Taip pat ir dėl to, kad tai vieta, kurioje nutiko šis incidentas yra vieša, kurioje vaikšto nepilnamečiai asmenys. Norėčiau visų pirma įspėti tėvus, nes vaikų psichika daug trapesnė. Pastebėjus įtartiną asmenį ar automobilį nesiartinti, nesileisti į dialogą ir bet kokiu atveju pranešti apie tai policijai“, – ragino Laura.
Gyventojai apie tokius įvykius ne visada praneša
Vilniaus VPK komunikacijos poskyrio vyr. specialistas Tomas Bražėnas žurnalistams nurodė, kad, pareigūnų teigimu, sostinėje tokių situacijų pavienių atvejų pasitaiko.
Visgi T. Bražėnas pažymėjo, kad būna ir tokių atvejų, kada žmonės apie nutikusius incidentus nepraneša.
„Ne visada gyventojai praneša apie tokius įvykius. Duomenų apie pastaruoju metu registruotus tokio pobūdžio įvykius Pilaitėje nėra“, – nurodė T. Bražėnas.
„Rekomenduojame gyventojams pastebėjus viešosios tvarkos pažeidimus, informuoti policijos pareigūnus arba skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112“, – pridūrė jis.
Policijos atstovas taip pat pažymi, kad asmenimis, kurie viešoje vietoje save tenkino, jei nėra nustatoma papildomų veikos aplinkybių, įprastai atliekamas tyrimas pagal administracinių nusižengimų kodekso 481 str..
