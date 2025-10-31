Kėdainiuose – šiurpus pasikėsinimas nužudyti: įtariamasis sulaikytas

Anot Policijos departamento, apie 22.45 val. Skroblų gatvėje konflikto metu vyras (gim. 1958 m.), galimai šaudamas iš daikto, panašaus į šaunamąjį ginklą, sužalojo vyrą (gim. 1982 m.).
Pastarasis paguldytas į Kauno ligoninę. Įtariamasis sulaikytas.
Galimai pašautam vyrui pavojaus gyvybei nėra.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasikėsinimo nužudyti.
