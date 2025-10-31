Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Kėdainiuose – šiurpus pasikėsinimas nužudyti: įtariamasis sulaikytas

2025-10-31 07:45 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 07:45

Kėdainiuose ketvirtadienio vakarą vyras galimai šaunamuoju ginklu sužalojo žmogų, pranešė policija. 

Policija (nuotr. 123rf.com)

Kėdainiuose ketvirtadienio vakarą vyras galimai šaunamuoju ginklu sužalojo žmogų, pranešė policija. 

REKLAMA
0

Anot Policijos departamento, apie 22.45 val. Skroblų gatvėje konflikto metu vyras (gim. 1958 m.), galimai šaudamas iš daikto, panašaus į šaunamąjį ginklą, sužalojo vyrą (gim. 1982 m.).

Pastarasis paguldytas į Kauno ligoninę. Įtariamasis sulaikytas. 

Galimai pašautam vyrui pavojaus gyvybei nėra. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasikėsinimo nužudyti.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų