Zarasuose sumuštas ir per jėgą į automobilį įsodintas vyras

Policijos departamento duomenimis, apie 23.45 val. Zarasuose, Pauliaus Širvio gatvėje, du iš matymo pažįstami jaunuoliai sumušė vyrą (gim. 1978 m.), nes pastarasis esą atsisakė juos vežti į Visaginą.
Vėliau tie patys jaunuoliai jėga įsodino vyrą į jo automobilį „Peugeot 307“ ir visi išvažiavo į Visaginą, kur vyras pabėgo nuo užpuolikų.
Nukentėjusysis paguldytas į ligoninę.
Vienas neblaivus nepilnametis (gim. 2009 m., 1,22 prom.) įtariamasis perduotas motinai, o kitas neblaivus įtariamasis jaunuolis (gim. 2006 m., 1,64 prom.) uždarytas į areštinę.
Automobilis surastas Visagine, Parko gatvėje.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto laisvės atėmimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!