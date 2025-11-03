 
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Zarasuose sumuštas ir per jėgą į automobilį įsodintas vyras

2025-11-03 08:28 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 08:28

Zarasuose sekmadienį sumuštas ir per jėgą į automobilį įsodintas vyras, pranešė policija.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Zarasuose sekmadienį sumuštas ir per jėgą į automobilį įsodintas vyras, pranešė policija.

0

Policijos departamento duomenimis, apie 23.45 val. Zarasuose, Pauliaus Širvio gatvėje, du iš matymo pažįstami jaunuoliai sumušė vyrą (gim. 1978 m.), nes pastarasis esą atsisakė juos vežti į Visaginą. 

Vėliau tie patys jaunuoliai jėga įsodino vyrą į jo automobilį „Peugeot 307“ ir visi išvažiavo į Visaginą, kur vyras pabėgo nuo užpuolikų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nukentėjusysis paguldytas į ligoninę. 

Vienas neblaivus nepilnametis (gim. 2009 m., 1,22 prom.) įtariamasis perduotas motinai, o kitas neblaivus įtariamasis jaunuolis (gim. 2006 m., 1,64 prom.) uždarytas į areštinę. 

Automobilis surastas Visagine, Parko gatvėje.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto laisvės atėmimo. 

