  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Vilniuje automobilis sužalojo gatvėje gulėjusį girtą žmogų

2025-11-02 10:44 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-02 10:44

Vilniuje šeštadienio naktį automobilis sužeidė ant važiuojamosios dalies gulėjusį neblaivų vyrą.

Policija. ELTA / Josvydas Elinskas

Vilniuje šeštadienio naktį automobilis sužeidė ant važiuojamosios dalies gulėjusį neblaivų vyrą.

0

Kaip pranešė sostinės policija, apie 3 val. Pašilaičių gatvėje automobilis „Toyota Verso“, vairuojamas 1970 metais gimusio vyro, sukdamas į stovėjimo aikštelę sužalojo ant važiuojamosios kelio dalies gulėjusį neblaivų 1996 metais gimusį vyrą.

Šiam nustatytas 1,79 prom. girtumas, asmuo paguldytas į ligoninę.

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.

