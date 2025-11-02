Vilniuje automobilis sužalojo gatvėje gulėjusį girtą žmogų

Kaip pranešė sostinės policija, apie 3 val. Pašilaičių gatvėje automobilis „Toyota Verso“, vairuojamas 1970 metais gimusio vyro, sukdamas į stovėjimo aikštelę sužalojo ant važiuojamosios kelio dalies gulėjusį neblaivų 1996 metais gimusį vyrą.
Šiam nustatytas 1,79 prom. girtumas, asmuo paguldytas į ligoninę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kelių transporto eismo saugumo ar transporto priemonių eksploatavimo taisyklių pažeidimo.
