TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Mįslingi įvykiai Kupiškio, Varėnos rajonuose ir Marijampolėje: aptikti mirusių žmonių kūnai

2025-11-02 11:15 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-02 11:15

Kupiškio, Varėnos rajonuose ir Marijampolėje šeštadienį rasti trijų vyrų kūnai.

Žvakės, asociatyvi nuotrauka (nuotr. 123rf.com)

0

Policijos duomenimis, 1965 metais gimusio vyro palaikai apie 11.10 val. buvo rasti namuose Palėvenėlės kaime, Kupiškio rajone.

Taip pat lapkričio 1-ąją apie vidurdienį savo bute Marijampolėje rastas 1951 metais gimusio vyro kūnas.

Dar vienas 1971 metais gimusio vyro kūnas šeštadienio pavakarę aptiktas miško masyve Geidukonių kaime, Varėnos rajone.

Pareigūnai pradėjo ikiteisminius tyrimus asmenų mirties priežasčiai nustatyti.

