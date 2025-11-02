Kaune ant stogo apvirto automobilis, šalia įsiplieskė muštynės

O jau už akimirkos prie apvirtusio automobilio kilo ir muštynės tarp nelaimėliams suskubusių padėti asmenų, mat vieni norėjo patys traukti sužeistuosius, o kiti – laukti tarnybų
Štai kokį naktinių viražų Kauno gatvėse finišą fiksuoja portalo „Kas vyksta Kaune“ skaitytojai. Prie ant stogo apvirtusio automobilio vyksta muštynės. Konflikte dalyvauja penkiese, vaikinai stumdosi ir net kumščius į darbą paleidžia, vienas krenta ant žemės, o mergina bando išskirti įsismarkavusią kompaniją.
Aiškėja, kad muštynių priešistorė – po naktinių pasilakstymų Kauno gatvėse įvykusi avarija Kovo 11-osios ir Dujotiekio gatvių sankryžoje. Apie 2 valandą nakties nuomotu automobiliu „Nissan Qashqai“ dideliu greičiu lėkę jaunuoliai nesuvaldė mašinos ir rėžėsi į šviesoforą.
Smūgis buvo itin stiprus, išlūžo automobilio ratas, nulėkė šviesoforas, o nisanas vertėsi, sukosi ir ant stogo čiuožė bent keliasdešimt metrų, kol sustojo. Viduje liko įkalinti du jaunuoliai.
Išvydę nelaimę, stojo pro šalį važiavę automobiliai ir žmonės skubėjo padėti nelaimėliams. Čia ir įsiplieskė konfliktas. Vieni bandė lupti lauk sumaitotoje mašinoje įstrigusius ir galimai sunkiai sužalotus vaikinus, kiti kvietė specialiąsias tarnybas ir siūlė laukti, mat neteisingi veiksmai laisvinant sužeistąjį, gali jam ne padėti, o dar labiau pakenkti.
Štai liudininkai fiksuoja, kaip į avarijos vietą atvykę ugniagesiai iš automobilio laisvina prispaustą 19-os metų vairuotoją. Jis perduotas medikams ir skubiai nuvežtas į Kauno klinikas. Kartu važiavęs bendraamžis jo draugas sugebėjo iš mašinos išsiropšti pats, jam medikų pagalbos neprireikė.
Šioje avarijoje tik per stebuklą išvengta aukų. Dieną šiame ruože būna daug pėsčiųjų, dviratininkų ir automobilių. Laimė, naktį eismas čia nebėra intensyvus.
Policija dėl eismo įvykio pradėjo administracinę teiseną.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!