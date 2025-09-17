Kalendorius
Rugsėjo 17 d., trečiadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Virgilijaus Noreikos 90-ųjų gimimo metinių proga Vilniuje bus atidengta atminimo lenta

2025-09-17 06:38 / šaltinis: BNS
2025-09-17 06:38

Operos solisto Virgilijaus Noreikos 90-ųjų gimimo metinių proga trečiadienį Vilniuje, ant namo, kuriame jis gyveno, bus atidengta atminimo lenta.

Virgilijus Noreika (nuotr. Lukas Balandis/BNS, 123rf.com)

Operos solisto Virgilijaus Noreikos 90-ųjų gimimo metinių proga trečiadienį Vilniuje, ant namo, kuriame jis gyveno, bus atidengta atminimo lenta.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Anot Vilniaus miesto savivaldybės, Virgilijaus Noreikos atminimo lenta bus atidengta ant Šilo gatvėje esančio namo. 

REKLAMA

Be kita ko, 90-osioms V. Noreikos gimimo metinėms numatomas renginių ciklas, kuris vyks įvairiuose Lietuvos miestuose. Savivaldybės teigimu, šiuo ciklu siekiama ne tik pagerbti maestro atminimą, bet ir gyvai paliudyti jo kūrybinį ir pedagoginį palikimą, suburiant įvairių kartų dainininkus ir muzikos mylėtojus.

REKLAMA
REKLAMA

Virgilijus Noreika buvo ne tik pasaulinio lygio tenoras, bet ir Vilniaus pasididžiavimas – čia jis gyveno, kūrė, mokė, įkvėpė kartas. Jo reikšmingas palikimas iki šiol skamba miesto kultūrinėje atmintyje“, – pranešime cituojamas Vilniaus meras Valdas Benkunskas.

Sekmadienį Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje vyks mišios ir sakralinės muzikos bei poezijos valanda „In memoriam Virgilijus Noreika“. O ateinantį pirmadienį – Valdovų rūmų Didžiojoje renesansinėje menėje vyks pagrindinis renginių ciklo vakaras–koncertas „Didysis tenoras“ . 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Čia dainuos įvairių kartų V. Noreikos mokiniai – operos solistai Arūnas Malikėnas, Liudas Norvaišas, Dainius Puišys, Kęstutis Alčauskis, Rafailas Karpis, Jovita Vaškevičiūtė, Laimonas Pautienius, Vaidas Vyšniauskas, Salomėja Petronytė, Mindaugas Zimkus.

REKLAMA

Jiems akompanuos ilgamečiai maestro klasės koncertmeisteriai ir scenos partneriai – pianistai Rasa Jakutytė-Biveinienė (Lietuva–Ispanija), Lina Giedraitytė ir Povilas Jaraminas. Vakarą ves muzikologai Eglė Ulienė ir Viktoras Gerulaitis, režisierė Laima Lingytė.

V. Noreika gimė 1935 metų rugsėjo 22-ąją, o mirė 2018-ųjų kovo 3 dieną.

Operos ir baleto teatro solistu tapo jis 1957 metais. 1975–1991 metais buvo šio teatro direktoriumi, meno vadovu.

REKLAMA

Operos solistas taip pat yra dainavęs daugelyje pasaulio teatrų scenų: Maskvos didžiajame teatre, Berlyno valstybės operoje, Paryžiaus „Grand Opera“, Buenos Airių „Teatro Colon“, Stokholmo, Sofijos, Belgrado, Budapešto, Bukarešto, Varšuvos, Prahos, Bratislavos, Kijevo, Minsko, Talino, Rygos, Čikagos lietuvių operoje ir kitose scenose. Jis sukūrė daugiau kaip 50 vaidmenų.

V. Noreika atliko ir solinius koncertus, jų yra surengęs daugiau kaip 700.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų