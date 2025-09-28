Virgilijaus Noreikos žmona Loreta atvėrė širdį apie gyvenimą po vyro mirties: „Labai pasiilgstu“

90-ojo V. Noreikos gimtadienio proga L. Bartusevičiūtė-Noreikienė sutiko pasikalbėti su naujienų portalu tv3.lt. Moteris pasidalijo prisiminimais apie visų mylimą maestro bei papasakojo, kokiomis nuotaikomis ji gyvena šiandien.
90-ojo gimtadienio proga – ypatingas vakaras
Kaip pasakojo Loreta, V. Noreika visada mėgdavo švęsti gimtadienius, nes šią dieną į namus susirinkdavo artimieji, daugybė sveikinimų atskriedavo ir iš profesoriaus studentų. Net ir po jo mirties, žmonės nepamiršta šios svarbios datos. 90-ojo gimtadienio proga Valdovų rūmuose buvo surengtas itin gražus koncertas „Didysis tenoras“, skirtas pagerbti operos legendą.
„Man labai malonu, kad Valdovų rūmai gražiai priėmė šią dieną, skyrė salę ir surengė vakarą, skirtą Virgilijaus 90-mečiui. Tai buvo labai šiltas vakaras, nuostabią aurą turinčioje vietoje. Susirinko didelis būrys Lietuvos žmonių, visuomenės veikėjų, kultūros atstovų, jo klausytojų, artimųjų. Buvo atvykęs ir sūnus su anūku, gražiai dainavo Virgilijaus buvę mokiniai. Buvo labai gera“, – emocijomis dalijosi L. Bartusevičiūtė-Noreikienė.
Kaip pabrėžė Loreta, ji itin džiaugiasi, kad net ir po vyro mirties, jaučia tebesitęsiančią žmonių meilę ir pagarbą jam.
„Nuvažiavau į kapines, mačiau, kiek daug žmonių ateina, uždega žvakutes. Labai džiaugiuosi, kad Šilo gatvėje Vilniuje buvo atidengta atminimo lenta Virgilijui – pažymėtas namas, kuriame mes kartu su juo daug metų gyvenome, pastatytas gražus suoliukas“, – pasidžiaugė pašnekovė.
Atskleidė, kaip gyvena dabar
Pasidomėjus, kaip laikosi pati Loreta, moteris pasidžiaugė šiandien labiausiai besidžiaugianti darbu ir žinojimu, kad vis dar yra reikalinga ir kviečiama dėstyti bei mokyti kitus.
„Dirbu Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kur dėstau šokį, kūno plastiką, klasikinį šokį šiuolaikinio šokio studentams. Taip pat esu mokytoja Čiurlionio menų mokykloje. Džiaugiuosi, kad gerai sutariu su mokiniais, studentais, kolegomis. Tai, kad ir toliau esu kviečiama dirbti, yra nuostabu. Man tai labai padeda gyvenime surasti jėgų, matau tame didelę prasmę“, – dalijosi V. Noreikos žmona.
Loreta neslepia, kad prieš aštuonerius metus netekus vyro, pirmieji metai be jo jai buvo labai sunkūs. Tačiau galiausiai moteris išmoko gyventi su šiuo ilgesiu. Šiandien L. Bartusevičiūtė-Noreikienė puoselėja ne vieną užmojį, džiaugiasi laiku su šeima.
„Iš pradžių man buvo labai sunku, bet dabar jau galiu drąsiai žiūrėti į ateitį, esu pilna jėgų, kūrybinių užmojų bei tikslų. Džiaugiuosi, kad turiu puikų sūnų Virgilijų, kuris sukūrė gražią šeimą, yra ir anūkas, kurį matyti augant man yra didelė laimė. Gyvenu su artimaisiais gražų gyvenimą, visi bendraujame.
O kai už lango dar toks gražus ruduo, džiugina saulėtos dienos, tai širdyje tikrai jaučiuosi laiminga. Žinoma, sunkumų pasitaiko, bet o kam jų nebūna? Visi gyvename su savais džiaugsmais ir vargais, svarbu turėti jėgų visas negandas nugalėti“, – pasakojo L. Bartusevičiūtė-Noreikienė.
„Labai pasiilgstu“
Daugiau nei tris dešimtmečius kartu su V. Noreika nugyvenusi Loreta iš vyro išmoko ne vieną pamoką. Šiandien atrasti jėgų gyvenimui ją įkvepia kadaise Virgilijaus dažnai sakyti žodžiai.
„Jis man visada sakydavo, kad reikia mylėti gyvenimą ir nugyventi jį prasmingai. Kad ir kas nutiktų, labai svarbu nenuleisti rankų ir eiti pirmyn – tobulinti savo žinias, mokytis, dirbti ir turėti tikslą“, – prisiminė ji.
Loretos teigimu, didžiausiose pasaulio scenose koncertavusį Virgilijų klausytojai matė tokį, koks jis būdavo ir namuose – turintis stiprias vertybes ir mylintis tuos, kurie yra šalia.
„Dievas jį apdovanojo ryškiu talentu, bet jis visada išliko labai nuoširdus, doras, paprastas žmogus. Virgilijus ne tik turėjo nuostabų balsą, bet ir buvo puikus organizatorius, bendraujantis su žmonėmis ir juos mylintis. Jis labai mylėjo gamtą, tad nulipęs nuo scenos mėgdavo žvejoti, klausytis muzikos, skaityti“, – teigė moteris.
O ką šiandien Loreta norėtų pasakyti Virgilijui, jeigu turėtų dar viena galimybę su juo pasikalbėti?
„Norėčiau pasakyti, kad labai pasiilgstu Virgilijaus kaip draugo, vyro ir nuoširdaus bei gero žmogaus. Bet manau, kad jam skirtas koncertas dar kartą parodė, jog žmonės jį myli, prisimena ir prisimins dar ilgai“, – jautriai kalbėjo L. Bartusevičiūtė-Noreikienė
