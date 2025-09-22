Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Prie Virgilijaus Noreikos kapo operos solisto Montvido gestas nepaliko abejingų: sureagavo net jo mama

2025-09-22 15:40
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-22 15:40

Rugsėjo viduryje operos solistas Edgaras Montvidas paviešino jautrų įrašą, kuriame užfiksuotas prie velionio maestro Virgilijaus Noreikos kapo.

Virgilijus Noreika ir Edgaras Montvidas (nuotr. BNS ir 123rf.com)
61

Vyras socialiniame tinkle pasidalijo įrašu, kuris nepaliko abejingų.

1

Vyras socialiniame tinkle pasidalijo įrašu, kuris nepaliko abejingų.

Virgilijus Noreika palaidotas Menininkų kalnelyje
(61 nuotr.)
(61 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Virgilijus Noreika palaidotas Menininkų kalnelyje

Jautrus gestas

Operos solistas E. Montvidas jautriai pagerbė velionė V. Noreiką.

„Simboliška, kad gėlės kurios puošė LNOBT sceną mano jubiliejinio koncerto metu (apie puikų „Žolynai“ saloną kiek vėliau), dabar puošia mano mokytojo maestro Virgilijaus Noreikos kapą, kurio 90 jubiliejų minime šį mėnesį“, – rašė vyras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus internautai negailėjo gražiausių žodžių Edgarui.

„Labai miela. Itin gražus, nuoširdus ir pamokantis gestas“, – rašė vienas.

„Sūneli, kaip miela ir jautru,džiaugiuosi tavimi ir labai tave myliu“, – pagyrė Edgaro mama Laima.

„Kokia nuostabi mintis“, – rašė kitas.

Primename, kad rugsėjo 22 d. Lietuvos operos legenda Virgilijus Noreika būtų minėjęs 90-ąjį gimtadienį.

Deja, 2018 m. kovo mėnesį V. Noreika mirė.

 

 

