Jolita Vaitkutė atsidūrė sukčių taikinyje: įspėja visus

Apie šią situaciją J. Vaitkutė paskelbė socialiniame tinkle, norėdama įspėti visus būti itin budriems.
Jolita Vaitkutė įspėja dėl sukčių
„KVIESKIT POLICIJĄ!
Mano FAKE PROFILE naktį aktyviai visus užscamino pirkti mano darbus. Prašau, ne tik nespauskit linko, bet ir REPORTINKITE šitą profilį, kurį palikau komentaruose.
The more they hate me, the more they love me! Fantastiška, kad kūryba scameriams gali pasirodyti kaip galimybė pasipelnyti, tai net šioks toks milestone kultūrai.
– Mano darbus galima įsigyti tik mano puslapyje www.vaitkute.com ir pas partnerius Make Heads Turn, Audimas.com, knygos.lt
– Turiu tik oficialius profilius pažymėtus mėlyna varnele.
– Reikia, kad kuo daugiau žmonių reportintų šitą profilį, nes jis yra fan page ir ne visai atitinka community guidlines nusižengimo politikos, nes kurti fanų puslapius ir impresionuoti savo idol yra pilka zona.
– Niekada nesu tiek delulu, kad rašyčiau tokius komentarus, kaip nuotraukoje.
Vakar paūbavau proteste už kultūrą, šiandien ryte ta pati nekultūra atėjo pas mane į namus.
Ačiū visiems už pagalbą!“ – rašoma įraše.
Viskas įvyko per naktį
Naujienų portalas tv3.lt susisiekė su pačia Jolita, kuri papasakojo apie šią situaciją.
Ji pati sakė nuorodos nespaudusi, bet apie aferą teigė sužinojusi dėl jos profilyje paliktų komentarų.
„Žinojau dėl to, kad mano profilis buvo užpildytas komentarais, ir kad tuos komentarus iš pažiūros aš pati ir parašiau.
Po mano įrašais buvo dešimtys komentarų, kiekvienas žmogus pažymėtas, kad spaustų nuorodą ir kažką pirktų. Supratau, kad kažkas imituoja mane ir aktyviai yra įsisukęs į mano socialines medijas. Tai įvyko per naktį“, – pasakojo ji.
Žalos vertinimas ir perspėjimas
Menininkė kol kas sako į policiją nesikreipusi ir žalą bando įvertinti pati.
„Kol kas į policiją nesikreipiau, bandau išsiaiškinti žalą. Kiek žalos buvo pas mane profilyje – tiek aš pašalinau sureagavusi greitai. Nežinau, ar yra dar kažkokios žalos, bet aišku, jei kažkas kažkam rašė, reikės sužinoti šitą, nes nebūtinai tuos dalykus aš galiu pamatyti“, – dėstė moteris.
Jolitos nuomone, suprasti medijų pavojus reikia visiems. Pasak jos, svarbu atkreipti dėmesį į vieną detalę.
„Man atrodo, žmogus, besinaudojantis medijomis, turėtų atkreipti dėmesį į tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, pasitikėti tik patikimais profiliais. Dėl to mano profiliai yra verifikuoti. Tokius dalykus reikėtų žinoti ir tiems, kurie nebūtinai išmano visas interneto subtilybes“, – perspėjo menininkė.
