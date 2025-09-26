Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Tauragės policija ieško dingusio vyro

2025-09-26 11:22 / šaltinis: ELTA
2025-09-26 11:22

Tauragės policija paskelbė be žinios dingusio Stanislovo Laurinsko paiešką.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Tauragės policija paskelbė be žinios dingusio Stanislovo Laurinsko paiešką.

0

Teisėsaugos žiniomis, 1950 metais gimęs vyras išvyko iš Tauragėje esančių namų ir iki šiol negrįžo.

Jo buvimo vieta nėra žinoma.

Gyventojus, žinančius apie dingusio vyro buvimo vietą ar galinčius suteikti kitos informacijos, policija prašo pranešti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams tel. Nr. +370 700 64 300.

