Tauragės policija ieško dingusio vyro

Teisėsaugos žiniomis, 1950 metais gimęs vyras išvyko iš Tauragėje esančių namų ir iki šiol negrįžo.
Jo buvimo vieta nėra žinoma.
Gyventojus, žinančius apie dingusio vyro buvimo vietą ar galinčius suteikti kitos informacijos, policija prašo pranešti Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnams tel. Nr. +370 700 64 300.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA