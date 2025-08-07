Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos rinktinė sutriuškino turkus

2025-08-07 19:00 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-07 19:00

Lietuvos nacionalinė komanda Europos čempionato pasirengimo cikle įsirašė dar vieną triuškinamą pergalę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Turkijoje rezultatu 91:70(21:12, 31:19, 21:21, 18:18) sutriuškino rungtynių šeimininkus.

Deividas Sirvydis | LKF nuotr.

Lietuvos nacionalinė komanda Europos čempionato pasirengimo cikle įsirašė dar vieną triuškinamą pergalę. Rimo Kurtinaičio auklėtiniai Turkijoje rezultatu 91:70(21:12, 31:19, 21:21, 18:18) sutriuškino rungtynių šeimininkus.

0

Šiose rungtynėse dar nežaidė Lietuvos rinktinės žvaigždė Jonas Valančiūnas.

Lietuviai rungtynes pradėjo sėkmingiau – tritaškį pataikė M. Normantas, dvitaškį pridėjo M. Blaževičius, tačiau varžovai atsakė – 5:4. Pranašumą didino G. Radzevičius ir T. Sedekerskis (12:4), o po I. Sargiūno tritaškio persvara tapo dviženklė – 15:4. Nors turkai kiek priartėjo (12:19), po pirmojo kėlinio Lietuva pirmavo 21:12.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lietuviai greitai stabilizavo žaidimą (24:15) ir toliau tvirtai laikė iniciatyvą savo rankose – 28:17. Tolimus metimus pridėjo T. Sedekerskis ir D. Sirvydis, o turkų atsakas per O. Bitimą daug nepakeitė – 27:39. Ą. Tubelio pastangos pranašumą pavertė triuškinamu (47:27), o po dviejų kėlinių Lietuva užtikrintai pirmavo – 52:31.  

Lietuviai tolimais metimais išlaikė tvirtą pranašumą (58:31), o F. Korkmazo ir C. Osmano pastangos rezultatą keitė nežymiai – 62:44. Po trijų kėlinių Lietuvos rinktinės dominavimas neslūgo – 73:52.  

Paskutiniame kėlinyje lietuviai formalumus atliko sėkmingai.

Mūsiškiai kitas draugiškas rungtynes žais sekmadienį, kai susitiks su Sakartvelo nacionaline komanda.

Lietuva: Margiris Normantas 15 (3/4 trit., 18 n.b.), Rokas Jokubaitis 13 (6 atk. kam., 7 rez. perd., 23 n.b.), Tadas Sedekerskis 10, Marekas Blaževičius ir Laurynas Birutis – po 8.

Turkija: Cedi Osmanas 17 (5/6 dvit.), Furkanas Korkmazas 15, Kenanas Sipahi 9, Onuralpas Bitimas 8, Ademas Bona 7 (5 atk. kam.).

