Lietuvos rinktinė sutriuškino turkus

Šiose rungtynėse dar nežaidė Lietuvos rinktinės žvaigždė Jonas Valančiūnas.
Lietuviai rungtynes pradėjo sėkmingiau – tritaškį pataikė M. Normantas, dvitaškį pridėjo M. Blaževičius, tačiau varžovai atsakė – 5:4. Pranašumą didino G. Radzevičius ir T. Sedekerskis (12:4), o po I. Sargiūno tritaškio persvara tapo dviženklė – 15:4. Nors turkai kiek priartėjo (12:19), po pirmojo kėlinio Lietuva pirmavo 21:12.
Lietuviai greitai stabilizavo žaidimą (24:15) ir toliau tvirtai laikė iniciatyvą savo rankose – 28:17. Tolimus metimus pridėjo T. Sedekerskis ir D. Sirvydis, o turkų atsakas per O. Bitimą daug nepakeitė – 27:39. Ą. Tubelio pastangos pranašumą pavertė triuškinamu (47:27), o po dviejų kėlinių Lietuva užtikrintai pirmavo – 52:31.
Lietuviai tolimais metimais išlaikė tvirtą pranašumą (58:31), o F. Korkmazo ir C. Osmano pastangos rezultatą keitė nežymiai – 62:44. Po trijų kėlinių Lietuvos rinktinės dominavimas neslūgo – 73:52.
Paskutiniame kėlinyje lietuviai formalumus atliko sėkmingai.
Mūsiškiai kitas draugiškas rungtynes žais sekmadienį, kai susitiks su Sakartvelo nacionaline komanda.
Lietuva: Margiris Normantas 15 (3/4 trit., 18 n.b.), Rokas Jokubaitis 13 (6 atk. kam., 7 rez. perd., 23 n.b.), Tadas Sedekerskis 10, Marekas Blaževičius ir Laurynas Birutis – po 8.
Turkija: Cedi Osmanas 17 (5/6 dvit.), Furkanas Korkmazas 15, Kenanas Sipahi 9, Onuralpas Bitimas 8, Ademas Bona 7 (5 atk. kam.).
