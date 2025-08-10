Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Darwinas Nunezas iš „Liverpool“ keliasi į „Al-Hilal“

2025-08-10 10:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-10 10:34

„Liverpool“ klubas pagaliau užbaigė ilgai lauktą sandorį – Urugvajaus puolėjas Darwinas Nunezas oficialiai palieka „Premier“ lygos čempionus ir keliasi į „Al-Hilal“.

Darwinas Nunezas | Scanpix nuotr.

„Liverpool“ klubas pagaliau užbaigė ilgai lauktą sandorį – Urugvajaus puolėjas Darwinas Nunezas oficialiai palieka „Premier“ lygos čempionus ir keliasi į „Al-Hilal“.

0

26 metų puolėjas po trijų sezonų „Anfield“ stadione nutraukia karjerą Anglijoje ir pasirašo trejų metų sutartį su Saudo Arabijos klubu. Kontrakte taip pat numatyta galimybė pratęsti sutartį dar metams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Nunezas „Liverpool“ gretose sužaidė 143 rungtynes, pelnė 40 įvarčių ir atliko 26 rezultatyvius perdavimus – ir prisidėjo prie trijų titulų iškovojimo, įskaitant „Premier“ lygą. Nepaisant ryškių pergalių, tarp sirgalių dažnai buvo diskutuojama apie urugvajiečio efektyvumą ir realizacijos procentą.

Sprendimas skirtis su D. Nunezu „Liverpool“ klubui atnešė 53 mln. eurų – šis perėjimas tapo šeštu didžiausiu pardavimu klubo istorijoje, o galutinis sandorio dydis gali išaugti iki 65 mln. eurų, priklausomai nuo papildomų rezultatų. Klubas viešai padėkojo puolėjui už atsidavimą ir pergalingas akimirkas, išreiškė paramą bei linkėjo sėkmės tolimesniame karjeros etape.

Simone Inzaghi vadovaujamas „Al-Hilal“ vasarą įsigijo jau antrą garsų vardą, o prieš tai komandą papildė Theo Hernandezu.

