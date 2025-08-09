Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Oficialu: „Man Utd“ gretas papildė Benjaminas Šeško

2025-08-09 13:39 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 13:39

„Manchester United“ šeštadienį oficialiai pranešė, jog komandos gretas papildė puolėjas Benjaminas Šeško, su kuriuo buvo pasirašytas penkerių metų trukmės kontraktas.

Benjaminas Šeško | Scanpix nuotr.

„Manchester United“ šeštadienį oficialiai pranešė, jog komandos gretas papildė puolėjas Benjaminas Šeško, su kuriuo buvo pasirašytas penkerių metų trukmės kontraktas.

REKLAMA
0

„Manchester United“ istorija yra labai ypatinga, tačiau mane labiausiai intriguoja ateitis. Kai aptarėme projektą, tapo aišku, kad viskas yra paruošta, kad ši komanda galėtų toliau augti ir netrukus kovoti dėl svarbiausių trofėjų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo pat atvykimo jaučiu teigiamą energiją, šeimynišką aplinką, kurią sukūrė klubas. Tai neabejotinai yra puiki vieta pasiekti maksimalų lygį ir įgyvendinti savo ambicijas. Nekantrauju pradėti mokytis iš Rubeno Amorimo, užmegzti ryšį su komandos draugais, kad pasiektume sėkmę“, – kalbėjo slovėnas.

Pasak ESPN šaltinių, „Raudonieji velniai“ už 22-ejų metų futbolininką sumokėjo „RB Leipzig“ 85 mln. eurų siekiančią sumą, įskaitant įvairius priedus.

B. Šeško atstovaudamas „RB Leipzig“ pelnė 21 įvartį per 45 sužaistas rungtynes visuose turnyruose praėjusiame sezone.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų