Oficialu: „Man Utd“ gretas papildė Benjaminas Šeško

„Manchester United“ istorija yra labai ypatinga, tačiau mane labiausiai intriguoja ateitis. Kai aptarėme projektą, tapo aišku, kad viskas yra paruošta, kad ši komanda galėtų toliau augti ir netrukus kovoti dėl svarbiausių trofėjų.
Nuo pat atvykimo jaučiu teigiamą energiją, šeimynišką aplinką, kurią sukūrė klubas. Tai neabejotinai yra puiki vieta pasiekti maksimalų lygį ir įgyvendinti savo ambicijas. Nekantrauju pradėti mokytis iš Rubeno Amorimo, užmegzti ryšį su komandos draugais, kad pasiektume sėkmę“, – kalbėjo slovėnas.
Pasak ESPN šaltinių, „Raudonieji velniai“ už 22-ejų metų futbolininką sumokėjo „RB Leipzig“ 85 mln. eurų siekiančią sumą, įskaitant įvairius priedus.
B. Šeško atstovaudamas „RB Leipzig“ pelnė 21 įvartį per 45 sužaistas rungtynes visuose turnyruose praėjusiame sezone.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!