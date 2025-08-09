„Manchester City“ žvaigždė Rodri dėl atsinaujinusios traumos praleis sezono startą

Vyriausiasis treneris Pepas Guardiola oficialiai patvirtino: po traumų ir paskutinio nesėkmingo sugrįžimo vasarą, ispanas prie pilnos sportinės formos sugrįš tik po rugsėjo tarptautinių rungtynių pertraukos.
Rodri nesėkmingai į aikštę grįžo FIFA Pasualio klubų taurėje. Po ilgo reabilitacijos laikotarpio vos grįžęs į aikštę, pusfinalyje buvo priverstas palikti rungtynes dėl atsinaujinusio kirkšnies skausmo. P. Guardiola pripažino, kad tai ilgam išvedė saugą iš rikiuotės.
„Rodri gerėja, tačiau paskutinėje akistatoje jis patyrė rimtą traumą. Jis pastaruoju metu treniravosi geriau, bet tik po rinktinių pertraukos galės būti tikrai pasirengęs. Svarbiausia – išvengti skausmo ir naujų traumų.“
Pernai Rodri jau praleido didžiąją dalį sezono dėl plyšusio kelio raiščio – „Manchester City“ be jo sunkiai rado stabilumo vidurio saugų grandyje ir liko be titulų. Dabar, po naujo sugrįžimo ir vėl atsinaujinusių problemų, P. Guardiola žada saugo minutes valdyti ypač atsargiai, kurį laiką leisdamas jam žaisti tik epizodiškai.
Priminsime, kad prieš traumą Rodri buvo pripažintas geriausiu planetos futbolininku laimėdamas „Ballon d`Or“ apdovanojimą.
