Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Manchester City“ žvaigždė Rodri dėl atsinaujinusios traumos praleis sezono startą

2025-08-09 11:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 11:06

„Manchester City“ netrukus pradės naują „Premier“ lygos sezoną – tačiau komandos aikštės vidurio ramstis Rodri praleis dar ne vieną savaitę.

Rodri | Scanpix nuotr.

„Manchester City“ netrukus pradės naują „Premier“ lygos sezoną – tačiau komandos aikštės vidurio ramstis Rodri praleis dar ne vieną savaitę.

REKLAMA
0

Vyriausiasis treneris Pepas Guardiola oficialiai patvirtino: po traumų ir paskutinio nesėkmingo sugrįžimo vasarą, ispanas prie pilnos sportinės formos sugrįš tik po rugsėjo tarptautinių rungtynių pertraukos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rodri nesėkmingai į aikštę grįžo FIFA Pasualio klubų taurėje. Po ilgo reabilitacijos laikotarpio vos grįžęs į aikštę, pusfinalyje buvo priverstas palikti rungtynes dėl atsinaujinusio kirkšnies skausmo. P. Guardiola pripažino, kad tai ilgam išvedė saugą iš rikiuotės.

REKLAMA
REKLAMA

„Rodri gerėja, tačiau paskutinėje akistatoje jis patyrė rimtą traumą. Jis pastaruoju metu treniravosi geriau, bet tik po rinktinių pertraukos galės būti tikrai pasirengęs. Svarbiausia – išvengti skausmo ir naujų traumų.“

REKLAMA

Pernai Rodri jau praleido didžiąją dalį sezono dėl plyšusio kelio raiščio – „Manchester City“ be jo sunkiai rado stabilumo vidurio saugų grandyje ir liko be titulų. Dabar, po naujo sugrįžimo ir vėl atsinaujinusių problemų, P. Guardiola žada saugo minutes valdyti ypač atsargiai, kurį laiką leisdamas jam žaisti tik epizodiškai.

Priminsime, kad prieš traumą Rodri buvo pripažintas geriausiu planetos futbolininku laimėdamas „Ballon d`Or“ apdovanojimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų