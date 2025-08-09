Marc-André ter Stegenas pasirašė medicininius dokumentus – „Barcelona“ gali registruoti naują vartininką

Šis sprendimas užbaigė kelias savaites trukusią viešą ir užkulisinę dramą dėl jo traumos dokumentų, kurie buvo būtini klubo finansinei ir sudėties registracijos strategijai.
M. A. ter Stegenas iki šiol laikėsi nuostatos, kad prioritetas – asmens duomenų apsauga bei aiškus medikų vertinimas apie jo reabilitacijos laikotarpį. Tačiau po ilgo dialogo su komandos vadovybe ir augančio spaudimo dėl naujų žaidėjų registracijos poreikio, vokietis sutiko pasirašyti visus reikiamus dokumentus, o klubas viešai padėkojo už jo bendradarbiavimą bei profesionalumą.
Tai reiškia, kad „Barcelona“ gali oficialiai pateikti M. A. ter Stegeno medicininę ataskaitą „La Liga“, tikintis palankaus sprendimo dėl ilgalaikės traumos – jei „La Liga“ patvirtins keturių mėnesių reabilitacijos laiką, klubas galės registruoti naują vartininką ir pritaikyti dalį M. A. ter Stegeno atlyginimo naujiems pirkiniams pagal finansinio tvarumo taisykles.
Po šio dokumento pasirašymo M. A. ter Stegenas bus išregistruotas iš „Barcelona“ sudėties iki sausio, o jo vietą užims naujasis komandos vartininkas Joanas Garcia.
