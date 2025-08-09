Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Marc-André ter Stegenas pasirašė medicininius dokumentus – „Barcelona“ gali registruoti naują vartininką

2025-08-09 10:45 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 10:45

Barselonos „Barcelona“ išplatino oficialų pareiškimą – klubo vartininkas Marcas-Andre ter Stegenas pasirašė visus reikiamus įgaliojimus, leidžiančius komandai nusiųsti medicininę ataskaitą „La Liga“ biurui.

Marcas-Andre ter Stegenas | Scanpix nuotr.

Marcas-Andre ter Stegenas | Scanpix nuotr.

0

Šis sprendimas užbaigė kelias savaites trukusią viešą ir užkulisinę dramą dėl jo traumos dokumentų, kurie buvo būtini klubo finansinei ir sudėties registracijos strategijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M. A. ter Stegenas iki šiol laikėsi nuostatos, kad prioritetas – asmens duomenų apsauga bei aiškus medikų vertinimas apie jo reabilitacijos laikotarpį. Tačiau po ilgo dialogo su komandos vadovybe ir augančio spaudimo dėl naujų žaidėjų registracijos poreikio, vokietis sutiko pasirašyti visus reikiamus dokumentus, o klubas viešai padėkojo už jo bendradarbiavimą bei profesionalumą.

Tai reiškia, kad „Barcelona“ gali oficialiai pateikti M. A. ter Stegeno medicininę ataskaitą „La Liga“, tikintis palankaus sprendimo dėl ilgalaikės traumos – jei „La Liga“ patvirtins keturių mėnesių reabilitacijos laiką, klubas galės registruoti naują vartininką ir pritaikyti dalį M. A. ter Stegeno atlyginimo naujiems pirkiniams pagal finansinio tvarumo taisykles.

Po šio dokumento pasirašymo M. A. ter Stegenas bus išregistruotas iš „Barcelona“ sudėties iki sausio, o jo vietą užims naujasis komandos vartininkas Joanas Garcia.

