Kalėdų dieną – Valančiūno rungtynės NBA

Kiti gruodžio 25-osios NBA tvarkaraščio mačai – pirmuoju naujokų biržos šaukimu pasirinkto Coopero Flaggo atstovaujama Dalaso „Mavericks“ svečiuose susitiks prieš „Golden State Warriors“ bei čempionų titulą ginanti Oklahomos „Thunder“ namuose priims San Antonijaus „Spurs“.
Jono Valančiūno ginama Denverio „Nuggets“ susitiks su Minesotos „Timberwolves“ Vakarų konferencijos pusfinalio pakartojime, o Niujorko „Knicks“ žais prieš Klivlando „Cavaliers“ – vieninteliame tą dieną vyksiančiame Rytų konferencijos mače.
„Knicks“ yra daugiausiai Kalėdų dienos rungtynių sužaidusi NBA komanda – iki šiol jų sąskaitoje 57 tokie pasirodymai. „Lakers“ yra antri su 50 rungtynių, tačiau abi ekipos turi po tiek pat pergalių (25) per šią šventinę dieną.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!