Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Kalėdų dieną – Valančiūno rungtynės NBA

2025-08-09 08:52 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 08:52

Luka Dončičius ir Los Andželo „Lakers“ Kalėdų dieną priims Keviną Durantą ir Hjustono „Rockets“, pranešė ESPN žurnalistas Shamsas Charania.

Jonas Valančiūnas | Scanpix nuotr.

Luka Dončičius ir Los Andželo „Lakers“ Kalėdų dieną priims Keviną Durantą ir Hjustono „Rockets“, pranešė ESPN žurnalistas Shamsas Charania.

REKLAMA
0

Kiti gruodžio 25-osios NBA tvarkaraščio mačai – pirmuoju naujokų biržos šaukimu pasirinkto Coopero Flaggo atstovaujama Dalaso „Mavericks“ svečiuose susitiks prieš „Golden State Warriors“ bei čempionų titulą ginanti Oklahomos „Thunder“ namuose priims San Antonijaus „Spurs“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jono Valančiūno ginama Denverio „Nuggets“ susitiks su Minesotos „Timberwolves“ Vakarų konferencijos pusfinalio pakartojime, o Niujorko „Knicks“ žais prieš Klivlando „Cavaliers“ – vieninteliame tą dieną vyksiančiame Rytų konferencijos mače.

„Knicks“ yra daugiausiai Kalėdų dienos rungtynių sužaidusi NBA komanda – iki šiol jų sąskaitoje 57 tokie pasirodymai. „Lakers“ yra antri su 50 rungtynių, tačiau abi ekipos turi po tiek pat pergalių (25) per šią šventinę dieną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų