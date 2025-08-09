Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Slovėnijoje – Dončičiaus vedamos rinktinės nesėkmė Vokietijai

2025-08-09 08:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-09 08:38

Kontrolinėse rungtynėse prieš Europos čempionatą susitiko Slovėnijos ir Vokietijos rinktinės. Pergalę Liublianoje rezultatu 103:89 (29:26, 24:22, 27:14, 23:27) šventė vokiečiai.

Luka Dončičius | Scanpix nuotr.

Kontrolinėse rungtynėse prieš Europos čempionatą susitiko Slovėnijos ir Vokietijos rinktinės. Pergalę Liublianoje rezultatu 103:89 (29:26, 24:22, 27:14, 23:27) šventė vokiečiai.

0

Per 24 minutes L. Dončičius pelnė 19 taškų (2/5 dvit., 3/6 trit., 6/13 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, po 4 kartus suklydo ir prasižengė.

Vokietijos komandoje išsiskyrė Franzas Wagneris. Jis per 17,5 minutės surinko 18 taškų (6/7 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 3/3 baudų), atliko 3 rezultatyvius perdavimus, atkovojo ir perėmė po vieną kamuolį, taip pat padarė 4 klaidas ir užsidirbo 5 pražangas.

Prieš Europos pirmenybes Aleksanderio Sekuličiaus treniruojama Slovėnijos rinktinė dar sužais kontrolines rungtynes su Lietuva – rugpjūčio 15 dieną komandos susitiks Šiauliuose.

Slovėnija: Luka Dončičius 19 (5 rez. perd.), Gregoras Hrovatas 15, Klemenas Prepeličius 14 (11/15 baud.), Robertas Jurkovičius 12.

Vokietija: Davidas Krameris ir Franzas Wagneris (6/7 dvit.) po 18, Isaacas Bonga 15.

